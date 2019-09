Novosti online | 13. septembar 2019. 11:06 |

Pobeda reprezentacije Srbije protiv SAD u Kini je teško pala američkom novinaru Kevinu Klensiju. U pokušaju da bude duhovit na društvenim mrežama je samo razbesneo mnoge navijače, pre svih Srbe.





- Izgubili smo od Srbije u košarci? Imaju li oni hranu tamo - zapitao se Kevin i odmah “podigao prašinu”.





PROČITAJTE JOŠ: POBEDNICI LAŽNOG FINALA: Srbija savladala Ameriku u Kini





Nije se smirio ni kada su mu skrenuli pažnju na uspehe koje je ekipa imala, pa ni imena poput Nikole Jokića, Bogdana Bogdanovića, Nemanje Bjelice, Bobana Marjanovića koji su u NBA ligi.





- Nisam ni znao da u Srbiji imaju internet - odgovorio je Klensi na nove prozivke.









PROČITAJTE JOŠ: Bogdanović: Ne dobija se Amerika svaki dan (VIDEO)





Na kraju, umesto izvinjenja, usledila je nova poruka.





- Ok, ok. Hteo bih da se izvinim ljudima koji su započeli prvi svetski rat. Ubili ste Ferdinanda vi se**nje. Rezultat toga je 16 miliona mrtvih - poručio je on.