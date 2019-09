M.Popović/V.Preradović | 12. septembar 2019. 15:05 > 16:48 |

OD IZVEŠTAČA “NOVOSTI”: DONGUAN





NEKI od naših retkih navijača koji su ostali u Kini, rekli su nam da su došli da gledaju ovo „fake“ (lažno) finale. Umesto da se sretnu u poslednjoj utakmici na Svetskom prvenstvu u Kini, kako su prognozirali eksperti sa svih strana sveta, srpski i američki košarkaši odigrali su kopiju meča za zlatnu medalju.





U tužnoj realnosti za obe selekcije, naša je sačuvala više motiva i svežine za pobedu nad SAD u prvoj utakmici za plasman – 94:89. Posle drugog trijumfa u istoriji nad američkim NBA igračima (prvi pamtimo po svetskoj tituli u Indijanapolisu 2002), momci selektora Đorđevića sutra putuju u Peking na svoju poslednju utakmicu na 18. Mundobasketu. U subotu (14.00), rival u borbi za peto mesto je Češka koja je bila bolja od Poljske (94:84).





Plamen rivaliteta američke i naše selekcije nije tinjao na početku „beznačajne“ utakmice. U laganom ritmu NBA ol-star meča Bogdanović je pogodio prva četiri šuta kao na takmičenju u šutiranju trojki. Dalekometnu egzibiciju Srbije, koja je u prvoj četvrtini šutirala 9-8 van linije 6,75, kompletirali su Jović, Micić i Bjelica.





Pogled na semafor (32:7) vratio je misli Amera sa puta kući na teren dvorane u Donguanu. Ponos Popovićevog tima u kojem uglavnom igraju zamene zamena, usprotivio se pretećoj blamaži. Čak je na trenutak i zaiskrilo duelom Bjelice i Brauna, posle kojeg je našem reprezentativcu dosuđen nesportski faul.





U kupovini karte za povratak u Kinu pomogli su im i naši reprezentativci, ne prepoznajući transformaciju utakmice iz skoro revijalne u takmičarsku. Kad su im se uključili alarmi, već su na vratu mogli da osete dah Amerikanaca. Tada je napokon u dvoranu ušetao duh Svetskog prvenstva.







Projektovani finalisti iz predviđanja uoči šampionata, privukli su pažnju gledalaca zagledanih u svoje telefone. U dvorani je odjekivao specifičan zvuk koji proizvodi kineska publika, nešto između uzdaha i huka, dok su se Bogdanović, Lučić i Micić i u ozbiljnijoj košarci često šalili sa Amerima.





Tim koji sa klupe predvode Greg Popović i Stiv Ker, treneri sa ukupno osam NBA prstenova, pokušao je na sve načine da sustigne protivnika u lažnom finalu. Ali, iz šuterske ruke Bogdanovića, trenutno najboljeg strelca Svettskog prvenstva, kuljao je plamen u duelu sa NBA rivalima i jednim saigračem iz Sakramenta na drugoj strani terena.







Na našoj strani ostao je lament nad četvrtfinalnim porazom od Argentine, koji je vrištao još glasnije posle pobede protiv Amerike.





DVORANA u Donguanu. Gledalaca: 8.671. Sudije: Maranjo (Brazil), Ju (Tajpeh), Kastiljo (Španija).

SRBIJA: Simonović, Bogdanović 28 (3-3 za dva, 14-7 za tri, 6 as), Bjelica 8 (5 sk), Lučić 15 (3-3 za tri), Raduljica, Birčević, Jokić 9 (7 as), Milutinov 7, Micić 10 (3 sk, 3 as), Gudurić, Jović 9 (4 as), Marjanović 8.

SAD: Vajt 2, Mičel 9, Heris 4, Smart, Barns 22, Braun 4, Tejtum, Plamli 2, Tarner 10, Lopez 2, Midlton 16, Voker 18 (8 as).

32:7, 12:33, 27:28, 23:21