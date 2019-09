OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": KINA



SNOVI o tituli raspršili su se već u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Kini. Koliko su stajali na staklenim nogama, nagovestio je poraz od Španije. Koliko su bili plod navijačke mašte i veštačkog samopouzdanja naših reprezentativaca, ogolila je prva eliminaciona utakmica u kojoj je Argentina održala Srbiji javni čas u svakom aspektu igre. Takođe i u onom koji se u sportskom slengu najčešće naiva "veliko srce".Četvrtfinalni poraz od "gaučosa" (87:97) do gole kože je razotkrio sve koncepcijske mane ovog srpskog tima, takođe i igračke u segmentu karakteristika neophodnih za savremenu košarku. Ne mogu se popraviti do utakmice za plasman od 5. do 8. mesta protiv poraženog iz duela Amerike i Francuske, ali je srce uvek tu. Videli su to na primeru argentinskih "autsajdera", kojima su suze tekle u potocima posle prolaska u polufinale pored, bar po kladionicama, glavnog pretendenta za zlatnu medalju.Kao da su za samo dva dana zaboravili pouku iz utakmice sa Španijom, "orlovi" su bezglavo uleteli u ritam argentinskog basketaškog tanga. Kampacov ples na terenu bio je neuhvatljiv za naše bekove, plejmejker Reala lako je čitao tromu odbranu srpskog tima. Lopte "gaučosa" bile su neuporedivo brže od kretnji Đorđevićevih momaka, nedovoljno spremnih i oštrih da se zariju u meso protivnika. Posledice su bile bolne - 54 primljena poena u prvom poluvremenu.