LET srpskih košarkaša od Vuhana do Donguana, grada na jugu Kine u kojem će danas igrati protiv Argentine u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Kini (13.00), bio je možda najteži u njihovim karijerama. Svakako najteži u životu našeg 25-godišnjeg reprezentativca Vasilija Micića, kome je rano jutros po lokalnom vremenu stigla vest o smrti majke.





- Prva misao ide prema Vasi i njegovoj porodici, moje saučešće – pune se oči suzama selektoru Aleksandru Đorđeviću. - Nije mu lako bilo sve ovo vreme, od početka priprema. Sada prvi put o tome pričamo, on je momak koji je prolazio kroz težak period. Svaka mu čast što je uopšte ovde, odlučio je da bude sa nama protiv Argentine. To je velika stvar.





HVALA SKARIOLU SELEKTOR Španije Serđo Skariolo zasuo je komplimentima naš tim posle pobede nad Srbijom.

- Hvala mu. Ali, mi smo ti koji treba da pruže ruku i kažu „bravo“. Skariolo je trener sa mnogo iskustva. Ima razlike u tome da kažemo da su Španci pobedili, a ne da smo mi izgubili.

Reprezentativni drugovi podupiru svom snagom Micića, koji će posle četvrtfinalnog meča odlučiti da li ostaje sa timom do kraja.





- Nije lako, ali njemu je najteže. Svi smo uz Vasu, posebno njegovi saigrači. Tu su da mu daju podršku. Njemu je stvarno jako teško. Pokazao je veličinu, hrabrost. Svaka mu čast.





Sjedinjeni u podršci Miciću pripremaju se za najvažniju utakmicu na Mundobasketu, onu koja predstavlja graničnik između neuspeha i šanse za nešto veliko. Poraz od Španije probušio je medijski balon prenaduvan utrkivanjem u hvalospevima na račun našeg nacionalnog tima.





- Svima je teško pao taj poraz, jer su ovi momci veliki takmičari. Sve ovo što se do sada objavljivalo o nama, ne mislim samo na srpske medije, nije lako nositi i izdržati i nositi. Svako to nosi na svoj način, na kraju će verovatno biti iskreni i reći kako su uspeli da iznesu sve pohvale i pritisak koji uz to ide. Neka kažu, samo neka ne pomisle da je sve lepo i fenomenalno.





Možda ih je španski pucanj trgao iz sna da ih zlato već čeka na pekinškom poslužavniku.





-Kada smo pogledali snimak utakmice, videli smo i neke sporne sudijske odluke. Recimo, nedosuđenu ličnu grešku na Jokiću, nemoguće je da se to ne sudi takvom igraču. Očigledno je bila namera da igraju fizički čvrsto. Moramo da budemo spremni, jer će nas protivnici i dalje tako napadati. Idemo u četvrtfinale da tražimo našu igru i šansu, znamo šta donosi plasman u polufinale. Ovo je najznačajnija utakmica na šampionatu.





Ni posle 17 godina od antologijskog finala Svetskog prvenstva u Indijanapolisu, poslednje titule naše košarke, Argentinci sigurno nisu zaboravili načinjenu im „nepravdu“. Iz njihove perspektive, sudije su im uskratile zlatnu medalju. Iako iz te generacije još samo Luis Skola nosi nacionalni dres, nema sumnje da su i mlađi zadojeni osvetničkim porivom.





- Imaju sve pobede do sada, igraju lepršavu, pravu argentinsku košarku – analizira Đorđević današnje „gaučose“. - Sa mnogo asistencija, dodavanja, nesvakidašnjih poteza dvojice plejmejkera, motora ekipe Laprovitole i Kampaca. Uz amblem Argentine već dve decenije - Luisa Skolu. Igrači poput Deka i Brusina, koji su napredovali u klubovima, uz Deliju čine okosnicu tima. Vildosa unosi dodatnu energiju, čeka nas utakmica slična prethodnoj sa Španijom.





Ta utakmica i dalje se gnezdi u podsvesti, delimično i zbog propuštenih prilika za preokret.





-Pozitivna inercija dovoljna je da se okrenu stvari u današnjoj košarci. To nam je nedostajalo. Da smo pogodili izgrađene šuteve u prvom poluvremenu, utakmica bi se završila drugačije. Ne trojkom Ljulja, što je zaštitni znak Španije. Ubacio je čovek toliko takvih šuteva.





Veče u hotelu „Kande“ pred najteži ispit zrelosti na Mundobasketu, proticalo je u tišini. Danas je pravi čas da se začuje glas naših momaka, koji pod komandom selektora Đorđevića nisu izgubili nijedan četvrtfinalni duel na velikim takmičenjima.





- Mi smo ekipa koja zna šta treba raditi u ovakvim situacijama. Moramo da potpuno mirno uđemo u utakmicu sa Argentinom. Moj posao je da ih ohrabrim, da ponovo iz pozitivnog stava crpimo snagu. Pred očima imaju redak primer ljudske hrabrosti – velikog Vasu Micića. Više od toga nije potrebno.





ĐORĐEVIĆ je odmah posle poraza od Španije razgovarao sa Nikolom Jokićem o njegovoj reakciji koja je dovela do isključenja.

- Ponekad se dešava da igrači planu, dešavalo se njemu i ranije. To sve može da se shvati. Nama je potreban Jokić na terenu, posebno u važnim utakmicama. Mislim da je i on toga svestan. Ne treba pridavati previše važnosti tom isključenju u meču sa Španijom.





NAŠI reprezentativci nisu se naspavali posle poraza od Španije. Ustali su u zoru kako bi stigli na let za Donguan, tako da su trening juče odradili u hotelskoj sali za vežbe.

- Igračima zaista nije lako igračima. Čini mi se da su Argentinci posle utakmice došli ovde za dva i po sata. Mi smo ustali u šest i stigli u dva. Možda je napravljen ovakav sistem da bismo videli lepote Kine, njihovih dvorana i sve što su uložili u Svetsko prvenstvo. Čudno za ovako veliko takmičenje, ali šta je tu je.