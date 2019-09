V.PRERADOVIĆ/M.POPOVIĆ | 08. septembar 2019. 17:54 > 19:02 |

OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": VUHAN



SPORTSKI je selektor Aleksandar Đorđević podneo poraz od Španije, koji je Srbiju skrenuo sa lakše staze ka medalji na Svetskom prvenstvu u Kini. Naklonio se boljem timu i analizirao meč u kojem je protivnik "ukrao" našu igru iz prethodnih mečeva.

- Presudila je jako loša druga četvrtina, u kojoj su nas stavili u problem menjanjem odbrana. Znali smo da će to da se desi, bili spremni, ali jednostavno smo stali, razmišljali previše. Imali smo dosta izgubljenih lopti baš u tom periodu, tih 32:17 je njima dalo snagu. Bilo je i dosta individualnih grešaka, odbrambenih u preuzimanju, nismo uspevali da zagradimo koš. Kao da smo sami podigli ručnu kočnicu.

Preokret se možda ukazivao na horizontu, ali...



MOJA ODGOVORNOST NAJVEĆA ĐORĐEVIĆEV komentar isključenja Nikole Jokića: - Svako se individualno sprema na određen način. U tim trenucima potrebno je iskustvo da zna kako da reaguje, ovo je njegovo drugo veliko takmičenje. Velika su očekivanja, niko ne treba sam da preuzima na sebe preveliku odgovornost. Svi smo tu, ja treba da preuzmem najveću odgovornost, pogotovo posle ovakvih poraza. A igrač nam je potreban na terenu, već smo malo razgovarali o tome.

- U drugo poluvreme smo ušli sa nekom idejom, onda se desila epizoda sa Jokićem. Iskreno, i da je igrao, mislim da bismo izgubili utakmicu. Španija je bila bolja i zaslužila da pobedi, ima izuzetno iskusnu ekipu kao što svi znaju. Nismo uspeli da pariramo njihovoj brzini i egzekuciji. Pobedili su nas našim oružjem, načinom na koji mi igramo. Nismo prepoznavali ni te hendikep situacije kad smo i mogli, lopta nije dolazila tamo gde treba. Ovakve ekipe to znaju da kazne.

Nije preskočio da pohvali španske lidere.

- Odlična plejmejkerska rola Rubija, koji je držao sve konce igre i pokazao zašto je tamo gde jeste. I ponovo plejmejkerska rola Gasola, koji je pokazao zašto je NBA šampion. Kad uspemo da pritisnemo njihove bekove, on je taj koji oslabi pritisak i prenese loptu na drugu stranu. U drugom poluvremenu smo igrali srcem, falilo nam je i sreće. Par izgubljenih lopti koje ne mogu da se objasne, par promašenih zicera, neki njihovi ofanzivni skokovi. Te epizode nam nisu dozvolile da se vratimo u egal završnicu. Nažalost, nama se se desilo veoma loše veče, njima veoma dobro.

Nije izostavio ni neke naše momke.

- Dobra rola Milutinova na početku, Raduljica ponovo dobar, doneo nam je sigurnost. Moramo da shvatimo da je to naša prednost, lopta treba da ide više ka centrima.

Španska omča dobra je priprema za četvrtfinalni duel sa Argentincima, koji pripadaju istom košarkaškom pravcu.

- Samo treba smiriti glavu. Dobri smo kad igramo zajedno, bilo je par tajm-auta kada sam im govorio: "Imajte poverenja u onog do sebe, ne samo u sebe. Verujte da će i on naći neko dobro rešenje". To je bila naša snaga do sada i treba da bude i dalje. Moramo da nađemo način da lopta dođe do koša. Protiv Španaca nismo našli, imaju igrače koji su fizički snažni, po veličini nama ravni.

Ka medalji nastavljamo težim putem.

- Videćemo šta je teži put, za mene je ova Španija vrhunska ekipa. Moramo da vratimo mir, da tražimo pobedu ne sa 20-30 razlike. Čitam, svi pišu da smo ne znam šta. Nismo još ništa uradili na ovom takmičenju, noge na zemlju i ponovo iz rovova da tražimo pobede.

DA SE VRATIMO ODBRANI

MOŽDA su lake pobede u dosadašnjem delu Mundobasketa otupele oštricu Srbije.

- Može se i tome razgovarati, može biti. Ovakve utakmice biće i sledeće tri, ili već koliko. Mislim da smo imali u pripremnom periodu dobre mečeve, malo su nas povrede omele. Igrači verovatno traže da se vrate kroz napad, mislim da je to greška. Odbrana mora ponovo da postane naš zaštitni znak.

Možda je povreda najviše omela Bjelicu.

- Možda, desi se tako veče. Pogodiće u četrvtfinalu.