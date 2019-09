V.PRERADOVIĆ/M.POPOVIĆ | 08. septembar 2019. 16:46 > 18:01 |

OD IZVEŠTAČA “NOVOSTI”: VUHAN

MOŽDA su pristrasni navijači pomislili da su srpski košarkaši sa druge planete, ali ne i Španci. „Furija“ je u duelu za prvo mesto u J grupi druge faze prohujala pored zbunjene i skoro nepomične Srbije (81:69), koja je prvim porazom na Svetskom prvenstvu u Kini prešla na težu stranu puta do medalje.

U utorak u četvrtfinalu igraće protiv Argentine u Gvandongu (13.00), koja se u meču sa Poljskom prošetala do prvog mesta u grupi. Potencijalni susret sa Amerikom, o kojem je do ovog meča brujao čitav svet, sada bi mogao da se odigra u polufinalu Mundobasketa.

Sve do završnice prve četvrtine, Đorđevićeva postavka figura funkcionisala je gotovo besprekorno. Jokić i Milutinov, mobilnija polovina naše centarske linije, pratila je brzinu španske petorke. Iz odlične odbrane izvirali su laki poeni, Bogdanović je bogatim napadačkim repertoarom uvek bio korak ispred španskih defanzivnih rogova.

Od trostruke izmene, kada su Marjanović, Gudurić i Micić stali na teren umesto Jokića, Milutinova i Bogdanovića, „orlovi“ su ostali bez krila. Slobodan pad bio je vrtoglav, nezaustavljiv čitavim tokom druge deonice. Padobran se nije otvorio ni povratkom igrača koji su prethodno utekli rivalu na devet poena prednosti.

Španska odbrana pametno je čitala svaku našu kretnju, svesno rizikovala sa Jovićevim šuterskim mogućnostima. Potrebe za udvajanjem Jokića nije ni bilo. Najbolji NBA centar lebdeo je kao u vakuumu na poziciji „četiri“, daleko od zone iz koje je prošle sezone zaluđivao protivnike u Americi.

Španci su začepili sve kanale kroz koje su provlačili srpski pasovi u prethodnim utakmicama, u jednom trenutku imali smo samo asistenciju više od broja izgubljenih lopti. Sve je podsećalo na vreme kada je „furija“ bila na svom vrhuncu, a mi se tek probijali ka povratku u svetski vrh. I tada je bilo četvrtina sa preko 30 primljenih poena.

Kao da su se probudili iz dugog sna i zatekli na nepoznatom mestu, reakcije na španski stampedo praktično nije ni bilo. A kada jeste, bolje je bilo da nije. Srbija je u 24. minutu izgubila Jokića, koji je zbog žučnih protesta zaradio dve tehničke greške za samo desetak sekundi. Prekomerna upotreba emocija koja je dovela do isključenja, usledila je posle dosuđene mrtve lopte. Srpski as smatrao je da je bio fauliran, kao i njegov brat Nemanja, koji je besneo u prvom redu tribina dok je obezbeđenje pokušavalo da ga smiri i vrati na mesto.

Tragovi života ukazivali su se povremeno posle zaostatka od 21 poena, ali u njima nije postojao trag igre iz dosadašnjeg toka šampionata. Povređen ponos, verovatno i ego, ponovo su potpalili Bogdanovića. Dovoljno da se rasplamsa nada ujedenjih srpskih i kineskih navijača, nedovoljno za više od ublaženog poraza u meču koji je „orlove“ poslao na teži let ka medalji na Mundobasketu u Kini.

ŠPANIJA 81

SRBIJA 69

SPORTSKI centar u Vuhanu. Gledalaca: 6.837. Sudije: Maranjo (Brazil), Anderson (SAD), Bermudez (Meksiko).

ŠPANIJA: Kolom, Fernandez 7, Ribas 5, Rubio 19 (5 sk, 4 as), Klaver 14 (7 sk), Gasol 11 (6 sk, 6 as), V. Ernangomez 7, Oriola 6, Rabaseda, Ljulj 9, Beiran, H. Ernangomez 3.

SRBIJA: Simonović, Bogdanović 26 (9-7 za dva, 5-2 za tri, 10 sk, 6 as), Bjelica 3 (4-0 za tri), Lučić 6, Raduljica 7, Birčević 3, Jokić 6 (5 sk), Milutinov 7, Micić 5, Gudurić, Jović 4, Marjanović.

BOGDAN BOGDANOVIĆ: NEISKUSNO I NEAGRESIVNO

- NEISKUSNO smo odigrali, nedovoljno agresivno. To je glavni problem, jer kada igraš pasivno ne možeš da napraviš ozbiljniju prednost. Neke male greške su nas koštale, odlepili su se na deset poena, posle su samo održavali razliku. Nakon isključenja Joke otišli su na 20, a onda je teško vratiti se protiv Španaca.

Nismo dobro igrali ni pre isključenja Jokića.

- To nas je samo baš dotuklo. Penali, njihova lopta, trojka, mi promašimo zicere. Od agresivnosti i samouverenosti sve kreće. U nekim segmentima su nas pročitali, a mi nismo odreagovali kako treba. Važno je da naučimo iz ovoga zašto to nismo uradili.





MIROSLAV RADULjICA: LEKCIJA - NISMO NEPOBEDIVI

- NIKO ne voli da gubi, ali i to se događa u sportu. Zato je i zanimljivo i možemo da izvučemo pouke. Iz ove utakmice lekcija je da nismo nepobedivi, naravno. Na agresivnu, prljavu igru u odbrani, nismo odgovorili kako treba. Oni su bili u petoj brzini, mi u trećoj. Takav mi je bio osećaj. Pojačali smo u drugom poluvremenu, videlo se da možemo da igramo sa njima, ali je razlika bila već prevelika. Španija je predobra ekipa i nisu dopustili da se vratimo.

U drugoj četvrtini primili smo 32 poena...

- Mnogo. To je nedopustivo za našu ekipu. Stvarno mislim da će nam ova utakmica koristiti za dalje takmičenje.

Sledi četvrtfinale sa Argentinom.

- Bolje bi bilo da smo pobedili, onda ne bismo igrali protiv njih. Ne možemo da vratimo vreme, prilagodićemo se. To je košarka. Ne možeš da biraš protivnike. Naravno da bismo voleli da osvojimo bez poraza. Ali, to ne bi bilo to. Ako hoćeš da budeš najbolji, moraš da pobediš sve. Ili, u našem slučaju, sa jednim porazom.







VLADIMIR LUČIĆ: ISPALI SMO IZ RITMA

- NA njihovu promenjenu odbranu i zonu ispali smo iz ritma, igrali bez ideje i samopouzdanje. Možda je dobra škola, ako poraz iskoristimo na pravi način, da vidimo da nismo toliko dominantni kako je izgledalo u prethodnim utakmicama. Imamo težak put i nezgodnog protivnika, nemamo više pravo na ovakvu utakmicu.





VASILIJE MICIĆ: NAUČITI IZ PORAZA

- BPLAN poraz zbog načina na koji smo igrali. S druge strane, ovo moramo da shvatimo kao bitnu utakmicu iz koje možemo da naučimo. Iznenadili su nas nekim stvarima. Nažalost, desilo se to sa Jokićem koji je navažniji igrač u ekipi, ali smo i bez njega pokazali da možemo da se vratimo protiv kvalitetne ekipe. Nije tragično, nije kobno, imamo lepu šansu u četvrtfinalu.