TROJKA Miloša Teodosića u četvrtfinalu Mundobasketa 2010. u Turskoj, odapeta iz srpskog inata u srce tadašnjeg svetskog šampiona Španije, možda je bila nagoveštaj smene straže u najisturenijoj karauli evropske košarke. Vesnik da se bliži vreme kada će najbolja generacija u istoriji španskog basketa ustuknuti pred nadolazećom srpskom.

Sale nema osvetnički pristup duelu sa reprezentacijom koja nije dodirivala kočnicu u nekim susretima sa Srbijom u bližoj prošlosti.





SKARIOLO MOJ PRIJATELj SELEKTOR Španije Serđo Skariolo bio je Đorđevićev trener u bolonjskom Fortitudu i madridskom Realu.

- Nikad ne razmišljam o tim duelima trener - trener. Skariolo je moj prijatelj, veoma ga cenim. Ima vrhunske rezultate sa španskom reprezentacijom, kao pomoćni trener u Torontu osvojio je NBA titulu ove godine. Evo, i javno mu čestitam, privatno sam to odavno uradio. Jednostavno, čovek koji zna kako da svoju ekipu dovede do vrha.





Špance su u prvoj rundi mučile i selekcije koje su kvalitetom svetlosnim godinama daleko od srpske.

I mi smo ranijih godina znali da najbolju igru držimo pod ključem do završnica turnira.





LUČIĆ: VELIKI RIVALITET





- S obzirom na značaj, očekujem tvrdu utakmicu sa Špancima koji će, siguran sam, biti u svom najboljem izdanju. Već dugo postoji rivalitet među nama, igramo protiv njih i u klupskim takmičenjima, tako da će svi biti maksimalno motivisani.





Impresionira dosadašnja lakoća pobeđivanja.





- Ne razmišljamo o protivnicima, puni smo samopouzdanja i vere u igrački kvalitet. Daj bože da do samog kraja bude lako, ali već od utakmice sa Španijom očekujemo prave takmičarske utakmice.

Smena na vrhu nije išla tempom koji smo očekivali. Po inerciji, "furija" je osvajala evropska prvenstva 2011. i 2015, natopila znojem dresove američkog tima snova u olimpijskom finalu 2012. Međutim, na prethodna dva takmičenja - OI u Riju 2016. i EP u Istanbulu 2017, stajala je ispod Srbije na pobedničkom postolju.Teodosić neće istrčati na teren u današnjem duelu sa Španijom u poslednjoj utakmici druge faze Svetskog prvenstva u Kini (14.30), ali tu su Miloševi saborci da završe misiju započetu pre devet godina.- Kada sam postao selektor, rekao sam da je prvi cilj pobediti Španiju. To je bila mala metafora, mislim da su je svi dobro shvatili. U to vreme, po mom mišljenju, bili su dominantna evropska reprezentacija. Igrali su fantastičnu košarku - priča Aleksandar Đorđević na jučerašnjem treningu u Vuhanu pred meč sa "furijom" za prvo mesto u grupi J i lakšeg protivnika u četvrtfinalu Mundobasketa.- Pre svega, moramo da idemo na pobedu. Kako i sa kolikom razlikom, manje je važno. Ne treba se time opterećivati, ali sigurno treba igrati svom snagom. Neće biti potrebna nikakva specijalna motivacija, to što je bilo - bilo je. Neke stvari se ciklično ponavljaju, ovaj ciklus mi možemo da označimo na neki način. Čeka nas najvažnija i najteža utakmica do sada.- Na svakom takmičenju krenu u nešto slabijoj formi, onda se dižu tokom turnira. Godinama tako, planski ili ne. Pričajući sa Skariolom, nije baš planski. Imaju veliko iskustvo, lidere poput Ljulja i Rubija. Fernandeza sa ogromnim iskustvom, Ribasa koji obavlja strašan posao sa klupe. Tu je i liderska uloga Marka Gasola, uz braću Ernangomez i Klavera ponovo su sjajna reprezentacija. Igraju fizički veoma snažno, na ivici faula kao i uvek. Moramo da pružimo našu igru, da budemo sigurni u ono što radimo.- I sad ćemo da se dižemo. Bilo je utakmica u kojima, kada izađemo na zagrevanje, svojim govorom tela utičemo na protivnika. Međutim, jače reprezentacije igraju sa mnogo više snage i ponosa, biće sve teže...Od nemilosrdne koš mašine iz svojih najboljih dana, Španija se transformisala u odbrambenu silu. Možda i podatak da Srbija u dosadašnjem toku Mundobasketa u proseku postiže 107,7 poena, govori da je došlo naše vreme.- Španija ima igrače koji rade fantastičan odbrambeni posao poput Oriole i Klavera, mlađeg Ernangomeza. Takođe i oni koji ulaze sa klupe. Kino Kolom je u utakmicama u grupi protiv Irana i Tunisa ušao sa klupe kapo treći plejmejker i kao veoma iskusan povezao ekipu, kao što mi volimo da kažemo. Odbrana je njihov "trejdmark" već godinama, znaju kako da izvuku faul. Rudi Fernandez je majstor u tome. Umeju da igraju ovakve utakmice.I srpski košarkaši otkrili su skrivene tunele velikih mečeva u godinama dok su izlazili iz španske senke.- Ovo je za nas superizazov, utakmica sa Španijom dolazi u pravom trenutku. Dolazi naše vreme.REPREZENTATIVAC Srbije Vladimir Lučić ne očekuje lepršavu igru u meču sa "furijom".