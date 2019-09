M.Popović/V.Preradović | 07. septembar 2019. 12:15 | Komentara: 0

OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": VUHAN







MOŽDA zbog lošeg interneta u Kini, a možda i zbog samosvesne izolacije od remetilačkih spoljnih faktora, hvalospevi o igrama Srbije na Svetskom prvenstvu ne dopiru do naših reprezentativaca.





- Valjda smo igrama i ponašanjem svih ovih godina zaslužili da lepo pričaju i pišu o nama – mislima je kapiten Miroslav Raduljica daleko od domašaja opasne euforije. - Nas to ne dotiče preterano, čak mogu da kažem da ja za to nisam ni čuo. Znam da postoji euforija kada igraš dobro, to je valjda normalno. Ali, mislim da smo dovoljno iskusni da nas to ne poremeti, da ostanemo kakvi jesmo.







PROČITAJTE JOŠ: NAPOLEON ĆE DOĆI U SRBIJU: Navijački tandem Jovanović-Miletić stigao i u Vuhan





A takvi su da ne prihvataju pravo na kiks u meču sa Španijom, kao tim koji se već plasirao u četvrtfinale bez obzira na ishod duela sa „crvenom furijom“.





- Ja sam mislio da mi nikad nemamo pravo na kiks. Ne bih rekao da imamo. Mi volimo izazove. Jedva čekamo i radujemo se svakoj sledećoj utakmici. Nadamo se dobrom rezultatu protiv Španije, kao i do sada.





Špance posmatra isključivo iz svog dvorišta, ne baca pogled preko ograde koja razdvaja njih i nas.





- Stvarno sam i sebi dosadio, ali moram ponovo da kažem da mi gledamo samo našu igru. To je put koji sledimo, nećemo ništa da menjamo ni protiv Španije. Poznajemo otprilike njihovu ekipu, godinama dobro igraju i stvaraju tim. Možda po imenima sada ne zvuče toliko moćno kao ranije.







PROČITAJTE JOŠ: Bogdanović: MVP se bira na kraju





Pobeda donosi prvo mesto, put u Šangaj na četvrtfinalni meč sa drugoplasiranim iz I grupe, istovremeno nas razdvaja od Amerikanaca pre potencijalnog susreta u finalu.





- Organizaciono je dosta lakši odlazak u Šangaj. Nadam se da je razmak između utakmica sada dva dana, možda i tri.





Dva dana u slučaju da kao prvi odemo u Šangaj, tri ako kao drugi pređemo u Donguan.





- E, u tom slučaju možda je bolje da budemo drugi. Šalim se, bolji je odlazak u Šangaj zbog kraćeg leta, bolje je i zbog pobede, prvog mesta. Svi znaju da mi ne kalkulišemo, uvek idemo na pobedu.





STONI TENIS I DRUŽENjE PO SOBAMA

RADULjICA, kao „Kinez“ u njihovim redovima, pomaže saigračima u aktivnostima van košarkaškog terena.

- Nađemo način da se razonodimo, pričamo na onaj starinski način, bez telefona. Popto je internet loš, desi se čak i da popričamo. Šalim se, naravno. Družimo se po sobama, igramo stoni tenis. Meni nije dosadno. Ova dva grada ne poznajem, ali znam gde da pogledam i koga da pitam. Vodio sam ih na kafu, zvao taksi, ali nije nikakav bauk snalaziti se u Kini.