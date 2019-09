V.PRERADOVIĆ/M.POPOVIĆ | 02. septembar 2019. 22:11 | Komentara: 0

OD IZVEŠTAČA "NOVOSTI": FOŠAN



KAO što je i obećao, Dragan Stojković Piksi danas je posetio košarkaše Srbije u hotelu „Hilton“ u Fošanu, kasnije sa tribina pratio meč sa Filipinima. Trener kineskog ligaša Gvangdžo stigao je sa igračem svoje ekipe Duškom Tošićem, pomoćnikom Marko Perovićem i trenerom rezervnog tima Darko Buserom.

U ekskluzivnom razgovoru za „Novosti“ govori o košarkaškim i fudbalskim temama, klupskim i reprezentativnim.

-Ovde sam više kao domaćin, na pola sata sam od kuće. Bilo mi je zadovoljstvo da mogu da ih ugostim, uvek je lepo videti stare prijatelje.

USPEH ZVEZDE I PARTIZANA MALO KO OČEKIVAO O USPESIMA Crvene zvezde i Partizana: -Oba kluba su napravila veliki uspeh, koji je malo ko očekivao. Pričaju da su na zelenoj grani, ne znam koje su to zelene, žute ili bele grane. Bitno je da će u finansijskom smislu dobro proći, da će imati šest utakmica u Beogradu protiv velikih imena, da će porasti koeficijent. Prvi put smo u prilici da za sledeću sezonu imamo dva tima u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ovi moji bivši moraju sa Olimpijakosom da naprave dobre rezultate, a Partizan neki uspeh u Ligi Evrope.

Očeikivanja od košarkaša na Svetskom prvenstvu u Kini poklapaju se sa svenacionalnim.

-Kad oni igraju, šta da očekuješ osim finala. Navikli su narod na to. Neko kaže da su očekivanja realna, mislim da imamo igrački potencijal, odličan stručni štab na čelu sa Saletom. Utakmica sa Italijom je od velikog značaja, da bismo izbegli Amere pre finala. Bilo bi idealno da se sretnemo sa njima u meču za zlato. Bez obzira na to što nisu u najjačem sastavu, ne verujem da će dozvoliti da ispadnu pre finala. Lažna je slika da su Amerikanci slabi.

Vidi se da Piksi pomno prati i košarkaška zbivanja.

-Ja sam sportski čovek. Kad bih pratio i gledao samo fudbal, bio bih glup. Pošto smatram da nisam glup, interesuje me sve.

Prisetio se i kada je prvi put video Bogdana Bogdanovića.

-U Partizanu kao klinca, na televiziji. Ljuljnuo je par trojki, a ima i ime koje se slaže. To mi je ostalo u pamćenju. Primetio sam da je dovoljno drzak da preuzme rizik na sebe, a možda mu je i trener rekao da to radi.

Na pomen da bi Đorđević mogao da se pridruži Željku Obradoviću kao neko ko je osvojio svetsko prvenstvo i kao igrač i kao trener, prisetio se drugovanja sa najtrofejnijim stručnjakom u Evropi.

-Željko i ja smo par puta letovali zajedno, bilo je baš ineterasantno. Do duboko...

U noć?

-Bogami, počinjalo je i da sviće. Ali, bio je odmor i mogli smo sebi da priuštimo to zadovoljstvo.



JOKIĆ KAO SA MARSA KAO i ljubitelji košarke širom sveta, i Piksi je impresioniran igrom Nikole Jokića. -Jokić kao da je sa marsa, a ne sa zemlje. Retko je ko očekivao da će postati to što jeste, takvu eksploziju talenta, kretnje, driblinga, šuta, mašte.

Na prelazu na fudbalski deo priče, tema je njegov Gvangdžo.

-Sigurno može bolje. Povredili su nam se najbolji igrači Dembele i Zahavi, nismo imali adekvatne zamene. Bez njih smo „mrtvi“. Trenutno smo deseti, ali završićemo negde u sredini, tamo gde nam je i mesto – sedmi, osmi ili deveti. To bio bio veliki uspeh. Nemam problem sa strancima, već sa kineskim igračima. Odbrana nam je loša, ne zato što ne znamo da igramo nego zato što nemamo kvalitet. Ne uspevamoo da dovedemo pojačanja koja želimo, nije to lako. Cifre su velike, traži se nenormalno mnogo para. Sa druge strane, za uspeh su potrebne investicije. Nemoguće je da budeš šampion bez kvaliteta.

Vlasnik je jednog rekorda među trenerima u kineskoj ligi.

-Pre nedelju dana sam ušao u petu godinu sa ekipom Gvangdžoa. Po tome sam rekorder među trenerima u Kini po dužini vođenja jednog kluba, što govori o tome koliko moraš da budeš dobar da bi te neko trpeo. Za sada ne razmišljam, ali je sve moguće. Veže me ugovor još dve godine.

Mnogi u Srbiji bi voleli da se oproba kao trener u Evropi.



MARIN JE DOBAR IGRAČ KAO jedna od šest Zvezdinih zvezda, Stojković je kompetentan da prokomentariše predlog da sedma bude aktuelni kapiten Marko Marin.

-Voleo bih i ja, ali mnoge stvari moraju da se poklope. Pitanje je šta ti želiš i šta neko drugi želi. Imao sam pre Kine ponude iz Engleske i bukvalno za dlaku nisam potpisao. A kada sam otišao u Kinu, onda su me zvali da se vratim. Rekao sam da ne mogu, da imam ugovor koji mora da se poštuje. Bitno mi je da se porodica i ja osećamo lepo, a Gvangdžo mi to pruža. Finansijska strana je takođe bitna, moram da budem zadovoljan da bih bio motivisan da radim. Gvangdžo mi i to pruža. Može da se desi da se vratim u Evropu, ali to nije nešto zbog čega ne mogu da spavam. Daleko od toga da bežim od izazova, ako se zaista pojavi pravi. A možda se i vratim uskoro, u ovom poslu nikad ne znaš.

Nije znao ni da će toliko dugo ostati u Kini.

- Zvali su me na tri meseca da ih spasim da ne ispadnu. Da mi je neko rekao da ću ostati ovako dugo, verovatno bih mu rekao da je lud. Pogotovo u Kini, posebno ovde gde lete glave posle tri utakmice. Smene vas dok kažete keks, jer su strašno nestrpljivi, žele uspeh ne danas, nego juče ako može.

Često figurira kao kandidat za selektora Srbije, ali su mu ruke vezane čvrstim ugovorom.

-Tačno je da su me hteli. Imao sam razgovor na tu temu posle smene Muslina, i sada su me zvali da budem selektor. Nije pitanje da li ja hoću ili neću, moraš da shvatiš u kakvoj sam situaciji. Nisam bez posla, slobodan strelac. Ako si vezan ugovorom koji nije mali, ne možeš da kažeš neću više, vraćam se u Srbiju. To se graniči sa ludošću. Prvo treba objasniti porodici zašto to radiš. Na kraju, profesionalci smo i radimo za novac. Bilo je nerealno, to sam i objasnio ljudima iz FSS. Ako neko ne veruje, jedino da pokažem ugovor i kažem mu budi na mom mestu i donesi odluku.



Pitanje da li želi da vodi nacionalni tim nije potrebno ni postavljati.

-To nije sporno. Nisam iz Afrike ili Kambodže, ja sam Srbin i ostaću Srbin do kraja života. - Imamo dobrog selektora, Tumba je super tip, iskusan trener, intelektualac, pametan čovek. Ali, on neće igrati 7. septembra protiv Portugala, već igrači. Oni moraju da iznesu najveći teret. Što je najgore, ta utakmica je biti ili ne biti. Mora da se dobije.

Stručnjaci, ali i fudbalski fanovi, smatraju da odavno nismo imali jaču reprezentaciju.

-Nemamo jaku reprezentaciju, ali imamo dobre igrače. Da bi to rekao moraš da imaš rezultate koji to potvrđuju. Kad kažeš nešto na tu temu, pitaju se što ovaj kritikuje. Nije kritika, ljudi. Samo realnost. Imamo dobre igrače, može da se skocka ekipa, da se napravi timski duh i dođe do nekog uspeha. Imali smo kiks protiv Ukrajine, predali se brzo bez ispaljenog metka, što ne bi smelo da se dešava. Ali, jedan kiks može da se proguta. Protiv Portugala mora da se ide na pobedu, jer nema popravnog. Imaju moju podršku sto odsto.