V. N. | 29. avgust 2019. 12:26 |

Iskusni košarkaški trener Bogdan Tanjević ističe da Srbija ima velike šanse da osvoji medalju na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kini, ali da i ostale selekcije poput Španije i Grčke žele da se uključe u trku za najviši plasman.- Prvi ešalon su Amerika, Srbija, Španija, slede Grčka, Francuska, i Litvanija pa tako dalje. Ne vidim Ruse u toj grupi, Kanada i Australija, oni su po kvalitetu u osam najboljih. Sad ne znam kakav je kostur takmičenja, ali to su selekcije koje bi trebalo da budu najveći pretendenti za medalju - kazao je Tanjević.Bivši selektor reprezentacija Jugoslavije, Italije, Turske, Crne Gore smatra da kod izabranika Saleta Đorđevića ne sme da bude previše euforije, jer to može da utiče na same igrače.- Srbija ne treba da putuje u Kinu sa nekom velikom euforijom, vidim da je i FIBA na svom sajtu proglasila Srbiju kao prvog favorita. Ne treba igračima stavljati preveliki pritisak, opterećenje, kao i selektoru Đorđeviću. Već na šampionat treba otići sa niskim letom, a onda se posle toga visoko leti. U suprotnom može da dođe do razočaranja. Ipak, rezultati u pripremnom periodu su odlični, dobili su sve utakmice, i to jake selekcije. Jednu Litvaniju čak dva puta, problem sa Teodosićem će se sigurno osetiti u jednom trenutku, ne dramatično. Na toj poziciji sjajno igra Vasa Micić, koji je ove sezone bio jedan od najboljih u Evropi, Jović je stanadardno dobar, tu je i Bogdanović koji može da igra barem 10 minuta na poziciji pleja. Zbog toga mislim da Teovo odsustvo nije veliki hendikep za Srbiju.Prednost "orlova" u Kini može da bude što ova ekipa manje više igra u istom sastavu već godinama i svi se dobro poznaju.- Pratim sve igrače, pogledao sam dosta njihovih utakmica, naročito od vremena od kada je Đorđević selektor. Sale je poslednjih godina napravio ekstremno dobre rezultate, drugi na Olimpijadi, drugi u svetu, a to ti je onda da si najbolji u Evropi. Za poštovanje, nema šta. Ima sistem, zna se ko, šta i kako radi. Jedna homogena selekcija, dobro uigrana ekipa, gde nema sebičnosti, što je veoma bitno za svaki tim. Uvek je dobra atmosfera, i to može da bude prednost Srbije. Sve ovo je garancija da može da se napravi dobar rezultat u Kini. A to je borba za medalju, a videćemo kog sjaja - poručio je iskusni stručnjak.Tanjević smatra da nije toliko dobro za košarku u regionu da su se samo dve selekcije sa ovih prostora plasirale na Mundobasket.- Jedino su plasman obezbedile Srbija i Crna Gora, Slovenija kao prvak Evrope nije uspela, kao ni Hrvatska, a verujem da je njima mesto u Kini. Očigledno da je dosta stvari uticalo da se ne oni ne pojave tamo. Da ne ulazimo u detalje, pa i Bosna mislim da ima tim koji može da se bori za odlazak na tako veliko takmičenje.Bivši selektor Crne Gore smatra da se Crna Gora nalazi u veoma teškoj grupi, ali da veruju da mogu da prođu prvu fazu takmičenja.- Crna Gora ima izuzetno tešku grupu. Grčka, prvi favorit, odmah iza nje je Brazil, Novi Zeland je dobra ekipa, uvek daju svoj maksimum. Brazil treba videti, sa Grčkom je teško, pogotovo ako im se oporavi Slukas, oni su vezani za njegov nastup. Ako on bude u timu, onda su favoriti i za medalju.Bez obzira na to što Amerika nije u najjačem sastavu, Tanjević smatra da su veliki favoriti za zlato, jer ih predvodi sjajni trener Greg Popović.- Da je Amerika vođena od strane Lerija Brauna, onda bi se mogla dobiti, ovako je tu Greg koji ima jako nezgodan tim, ekstremno pametan. On zna sa igračima, zna da napravi atmosferu, košarkaši ga mnogo vole i poštuju. Njegove izjave su neviđeno pametne, hrabre, i Greg zna da napravi ekipu u pet, a ne u 12 košarkaša. Igrači prate njegovu filozofiju, i zato smatram da će Srbiji biti teško da ih dobije, i bilo koja druga selekcija iz Evrope. Bez obzira na to što im fali veliki broj igrača, oni će sve to nadomestiti dobrom igrom u odbrani, fizički su odlično spremni. Amerikanci imaju popust i kod sudija, dozvoljava im se da igraju kako je u NBA, kontakt, i oštrije. Sa njima je najvažnije da ne izgubiš veliki broj lopti. Ako svedeš to na minimum, onda i možeš da se nadaš povoljnom rezultatu. Pre svega mislim na pozicionu igru, to je prednost evropskih selekcija, a pritom oni nisu u septembru u top formi, jer većina njih ne igra od aprila - smatra Tanjević.Iskusni stručnjak kao jedan od prioriteta smatra da se FIBA i NBA moraju dogovoriti oko igranja košarkaša za svoju zemlju u toku sezone- Te dve organizacije moraju da sednu kao ravnopravni članovi i razgovaraju o svim temama, pa i o tome da se košarkašima dozvoli da barem kad su kvalifikacioni mečevi u pitanju igraju za svoju zemlju. Mislim da tu treba da se napravi kompromis. NBA timovima sigurno neće puno značiti ako im neki košarkaš bude odsutan nekoliko dana, a nama će biti od velike koristi. Čak i igračima iz Evrope to bi značilo, videli bi svoje najbliže, malo bi i glavu razbistrili, onda bi tamo otišli sa još većim elanom. Mislim da NBA treba da nešto pruži i nama, jer veliki uticaj na njihovu košarku sada imaju evropski igrači koje dobijaju od nas kao izgrađene profesionalce - istakao je Tanjević.Iskusni stručnjak se osvrnuo i na snimanje reklame za Laško pivo, gde su pored Tanjevića učestvovali Aleksandar Đorđević, Dino Rađa i Radoslav Nesterović, smatrajui da je ovaj brend napravio odličan potez kako bi pomogao regionalnim Savezima.- Mi smo se mnogo lepo družili, svi se znamo toliki broj godina, imamo jedan fantastičan odnos, poštujemo se, iako sam prilično stariji od njih trojice. Baš smo se lepo družili iako nije lako snimati dva dana. Bilo je na momente i naporno, ali u takvom društvu sve vam lakše pada. Svi smo imali isti cilj, a to je da pomognemo naše košarkaške saveze, Sale je predstavljao Srbiju, Rađa Hrvatsku, Raša Sloveniju, a ja Bosnu. Predložio sam da u tu akciju uključe i Crnu Goru, pa ćemo videti šta će na kraju da bude. Uzeli su u obzir i moj predlog - kazao je Tanjević.Boša ističe da je Laško pivo uradilo odličan posao što se aktivnije uključilo u košarku na ovim prostorima.- Ima tu mnogo lepih sekvenci, u slobodno vreme razgovarali smo o nekim starim događajima, kolegama, igračima, i kako napraviti košarku na ovim prostorima još boljom. Mislim da u ovom region svi mi ne možemo jedan bez drugog, u svakom pogledu. Nas četvorica smo dobar primer, i bilo bi lepo da se ugledaju na nas.Iako priznaje da nije neki pivopija, Tanjević smatra da je Laško pivo odličnog kvaliteta, i da mu veoma prija u ovim toplim danima.- Upravo pijem jedno Laško pivo. Sedim kod kuće i mogu vam reći da mi prija, pogotovo kad su velike vrućine. Moram da priznam da nisam neki pivopija, ali Laško mi se svidja, kad sam ga kupovao u prodavnici, setio sam se tih lepih trenutaka sa snimanja - zaključio je Tanjević.(PR)