Plejmejker košarkaške reprezentacije Srbije Vasilije Micić rekao je da ekipa ima razloga za zadovoljstvo zbog svega prikazanog tokom pripremnih utakmica za Svetsko prvenstvo u Kini.



"Imamo razloga da budemo zadovoljni zbog onog što smo pokazali. Imamo kvalitete, pregršt talenta, to je u ovom trenutku dobro", rekao je Micić novinarima pred polazak u Kinu na poslednji deo priprema za SP.



Izabranici Aleksandra Đorđevića u dosadašnjem delu priprema nemaju nijedan poraz.



Pobedili su Finsku, dva puta Litvaniju, osvojili su Akropolis kup u Atini, gde su bili bolji od Italije, Turske i Grčke.

Uprkos svemu tome, Micić ističe da su očekivanja pred SP ista kao i na početku priprema.



"Svako od nas ima isti stav kao i od početka, da nema nikakve euforije koja može da nas uzdigne ili zbog koje bismo poleteli. Pobedili smo Grke, bilo je lepo igrati pred punom halom i još ih pobediti. Mnogo je dana pred prvenstvo. Koliko god zvučalo da je 10 dana mnogo, stvarno jeste. Treba da se uvedemo pametno, pogotovo što kroz grupnu fazu, kad krenu ozbiljne utakmice na poene, sve će izgledati drugačije. Mi samo treba da pristupimo svakoj utakmici na isti način", rekao je Micić.



Košarkaši Srbije juče su otputovali u Kinu, bez povređenih kapitena Miloša Tedosića i beka Dragana Milosavljevića.



"Nemam utisak da su nas te povrede poremetile, nego nam je sve to teško palo. Lično i sportski gledano, mi smo prijatelji sa njima i to sve boli. To su neke stvari kroz koje mi prolazimo tokom karijere. Nismo lepe stvari, teške su za gledanje, posebno Gagijeva povreda, koja se desila u trenutku kada smo svi bili na terenu. Stvarno je teško, ali u glava smo negde prešli preko svega toga, jer nema vremena da se razmišlja o tome, iako smo svi uz njih. Za sve što im treba", rekao je 25-godišnji košarkaš.

