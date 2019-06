PRVA ČETVRTINA Startne petorke su na terenu i meč u hali "Aleksandar Nikolić" može da počne. Prvi napad imaju gosti, a Beron pogađa za tri na isteku vremena posle finte. Na drugoj strani Zagorac gubi loptu, a Trinkijeri već u prvom minutu dobija opomenu zbog prigovora sudijama.



Zagorac sada maši i zakucavanje, a Davidovac to kažnjava trojkom sa devet metara. Posle više od dva minuta igre, Partizan dolazi do prvog poena na meču - Zagorac je polovičan sa linije za slobodna bacanja. Prvi koš iz igre crno-belima donosi Gagić pod košem - 3:6.



Posle druge lične Zagorca i crveno-beli dolaze na liniju penala, ali pogađaju jedno od dva. Gagić dolazi do svog četvrtog poena, a Ristić pogađa za 5:9.



Gagić je dobro uveo sebe u utakmicu, došao je do lopte pod Zvezdinim košem iz ofanzivnog skoka, bio precizan pod faulom, a onda ubacio i dodatno bacanje. Nemaju gosti rešenje za centra crno-belih, koji je ponovo fauliran i pogađa jedno slobodno bacanje za izjednačenje - 9:9.



Partizan je ušao u seriju. Veličković posle ofanzivnog skoka ubacuje loptu u koš, ali Simanić uzvraća sa poludistance - 11:11. Krenuli su domaći u brzu kontru, Nikola Janković se namestio za zakucavanje, ali je fauliran. Ipak, nije uspeo da dođe do poena sa linije penala, ali Partizan krade loptu rivalu. Jaramaz potom pogađa prvu trojku za crno-bele večeras.



Čović promašuje otvoren šut, a Zvezda još jednom pokazuje nemoć u odbrani. Stefan Janković pogađa za dva, a trener Milan Tomić traži tajm-aut - 16:11. Čović još jednom promašuje za tri, ovoga puta iz dosta teže pozicije, a Nikolić povećava prednost Partizana 18:11.



Rivers je ubacio trojku na drugoj strani, a Odžo dodao još dva poena, za seriju Zvezde 5:0. Uzvratili su Nikolić i Renfro, pa se na pauzu posle prve četvrtine odlazi pri rezultatu 23:16.



DRUGA ČETVRTINA Na startu druge četvrtine borba za poene povela se sa linije penala. Odžo je zabeležio polovičan učinak, dok je Nikola Janković pogodio svoja oba. Davidovac je dopisao još jednu trojku na svoj konto, ali je Jaramaz imao spreman odgovor na to - 27:20.



Veličković pogađa uz faul Davidovca,ali Odžo uzvraća na drugoj strani - 29:22.Usledila je impresivna serija crno-belih. Trojka Nikolića, uz poene Veličkovića iz ofanzivnog skoka - 34:22. Milan Tomić je bio primoran da zatraži tajm-aut, ali se nastavio niz domaćina. Veličković je precizan za 36:22.



Čović šutem sa distance konačno prekida seriju Partizana - 36:25, ali je potom usledio niz promašaja za tri poena na obe strane. Lazić na isteku napada Zvezde uspeva da pogodi trojku i sada Andrea Trinkijeri traži tajm-aut - 36:28.



Vraća trojku Stefan Janković koji tako dolazi do svojih prvih poena (ukupno 3/11 za crno-bele). Međutim, na drugoj strani ne uspeva da zagradi Lazića, već pravi faul, a kapiten gostujućeg tima ne promašuje sa linije penala - 39:30.



Sada u seriju ulazi Lazić koji pogađa za dva, ali Renfro odgovara trojkom - 42:32.Težak šut pogađa Rivers za 42:34 i Trinkijeri traži novi tajm-aut. Trener crno-belih je pokazao svom timu akciju za poslednji napad u prvom poluvremenu, ali Gagić pravi faul u napadu. Zvezda nije uspela da poentira do isteka napada, pa rezultat na poluvremenu ostaje 42:34.



TREĆA ČETVRTINA Sa dve trojke na startu drugog poluvremena Zvezda prilazi na 44:40. Precizni su bili Davidovac i Beron, obojica na samom isteku napada. Partizan se muči sa izgubljenim loptama i promašajima, a kratku pauzu zbog brisanja parketa iskoristila su oba trenera da daju savete svojim igračima.



Prve poene za domaći tim u trećoj deonici postiže Zagorac, a potom odmah krade loptu. Ipak, crno-beli ne koriste taj napad - 46:40. Nastavljaju "večiti" da kvare procenat šuta sa linije za slobodna bacanja. Faje je fauliran dva puta zaredom, ali je pogodio samo jedno od četiri bacanja.



Dugo se čekalo na koš iz igre, a to je pošlo za rukom Odžu. Na drugoj strani Gagić pogađa zicer, ali Čović odgovara trojkom za 48:46. Trinkijeri traži tajm-aut.



Fauliran je Zagorac na ofanzivnom skoku, pogodio je jedan od dva penala, pa i jedan i drugi tim ostaje na manje od 50 posto uspešnosti sa linije za slobodna bacanja - 49:46. Faul je prvobitno upisan Laziću, ali je posle provere video snimka utvrđeno da je Odžo ipak taj koji je zaslužio četvrtu ličnu grešku.



Beron je precizan sa distance za izjednačenje - 49:49, a Nikola Janković posle faula ubacuje jedno bacanje - 50:49. Marinković dolazi do prvih poena na utakmici - 2/2 sa linije penala, ali Beron odgovara fantastičnom trojkom, Zvezdina jedanaesta večeras. Rezultatom 52:52 završena je treća deonica, a u samom finišu povređen je Nikola Janković, koji je zadobio veliku posekotinu iznad oka prilikom jednog duela.