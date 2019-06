V. Preradović/Mi. Rogač | 12. jun 2019. 21:22 |

Za heroja crno-belih to je bila tek prva trojka iz sedmog pokušaja

NEŠTO više od tri sekunde delile su Crvenu zvezdu od vođstva 2-0 u finalnoj seriji Superlige, ali je onda Rade Zagorac uzeo loptu, pogodio svoju prvu trojku iz sedmog pokušaja i doneo Partizanu izjednačenje – 73:72. Odigrali su večiti rivali još jedan neizvestan meč, u veoma teškim uslovima za igru zbog prevelike vrućine, a nova bitka čeka ih u subotu od 18.00 na domaćem terenu Crvene zvezde.

Odmah posle prvog susreta, igrači su se usaglasili da je odlučujući faktor bilo napadačko raspoloženje, a da će na drugom prevagu doneti odbrana. Ispostavilo se kao tačno predviđanje, jer se od starta videlo da će ovaj meč biti na „mali broj poena“.

Kao da su se igrači „ispucali“ 48 sati ranije, kada su ukupno pogodili 29 trojki, pa je sada ubaciti šut iza linije 6,75m delovalo kao nemoguća misija. Igralo se tvrdo, a do koša se dolazilo uglavnom iz reketa. Zvezdin adut bio je Majkl Odžo, koji je brzo poslao na klupu Đorđa Gagića sa dve lične greške.



Ali, Partizanov odgovor stigao je preko Nikole Jankovića. On je snažnim zakucavanjem načeo odbrambeni zid protivnika, a Marinković dobrim ulazima skinuo početni pritisak. Rezultatsku klackalicu prekinuo je raspoloženi Ognjen Jaramaz, a onda je došlo do izražaja i iskustvo Novice Veličkovića, koji je vezao nekoliko uspešnih prodora ka košu.

Do prvog dvocifrenog vođstva stigli su domaći u 18.minutu, kada je Markus Pejdž pogodio prvu trojku na meču, iz 11. timskog pokušaja – 32:22. Ubrzo je, takođe tek 11. šansu na drugoj strani, iskoristio i Boriša Simanić. To je bio znak da su ekipe „odlučile“ da u svoj repertoar ponovo vrate šut za tri poena.

Ko se bolje snalazi u tom segmentu, nego udarni trojkaš Crvene zvezde Bili Beron. Kad je on namestio ruku, crveno-beli su u trećoj deonici prešli u vođstvo i preuzeli kontrolu igre. Partizan je na momente pretio preko Stefana Jankovića i Aleksa Renfroa, ali je „večiti“ rival imao spremnog Filipa Čovića, koji je pratio Beronov put.

U vreloj atmosferi uz glasnu podršku navijača crno-beli su ponovo došli do svog ritma i osam minuta pre kraja na semaforu je sijalo poravnanje- 53:53. Otežavajuća okolnost za Zvezdu bila je povreda skočnog zgloba Ognjena Dobrića, koji je pred start poslednje četvrtine na jednoj nozi napustio teren, sa bolnom grimasom. Ali, goste su pred sam finiš mogle da raduju dobre role Fajea i Ristića.



Pitanje pobednika bilo je potpuno otvoreno, kao i konkurs za igrača koji će doneti prevagu. Nastavila se neizvesna borba, Partizan u završnici nije koristio šanse sa linije za slobodna bacanja (Renfro dva promašio, Pejdž jedan), ali ni Zvezda nije uspevala da nađe put do pobede. U poslednji minut ušli su izjednačeni - 68:68. Odžo je doneo prednost crveno-belima, Nikola Janković doneo izjednačenje, ali i promašio penal za vođstvo. Sa druge strane Faje je šest sekundi pre kraja iz druge doneo 72:70, a onda Rade Zagorac pogodio trojku i odneo zvanje „meč vinera“.



ODGOVOR SA TRIBINA

NISU „grobari“ poslušali savet kluba da se ne revanširaju za uvrede na račun trenera Trinkijerija i kapitena Veličkovića iz prvog meča, već su odmah pri ulasku u halu krenuli sa pogrdnim pesmama. Počelo je sa stihovima o supruzi prvog čoveka Crvene zvezde Nebojše Čovića, nastavilo se sa unošenjem baklje i venaca, koji se nose na sahrane. U tom trenutnku razvili su transparent: „drugi deo“. Podsećanja radi, prvi je bio u ABA ligi kada su razvili veliku sliku na kojoj je naslikan Nebojša Čović u bolničkoj postelji. Uz to navijači su se oglasili još jednim transparentom, kojim su istakli svoju želju: „Draž derbija se mora sačuvati, karte gostujućim navijačima“.



PODRŠKA

CRNO-BELI košarkaši su imali iz prvih redova veliku podršku bivših članova kluba. Svoje mesto u „Pioniru“ standardno je zauzeo član UO Aleksandar Pavlović, bivši potpredsednik kluba Miroslav Berić, nekadašnji igrači Milenko Tepić, Stefan Birčević, Aleksandar Rašić, Uroš Luković...

PARTIZAN – C. ZVEZDA

DVORANA: „Aleksandar Nikolić“. Gledalaca: 6.500. Sudije: Belošević, Juras, Obrknežević.

PARTIZAN: N. Janković 13 (10sk), Pejdž 19, Pušica, Marinković 6, Jaramaz 4, Veličković 9 (7sk), Tanasković, Zagorac 5, Renfro 7 (6sk), S. Janković 5, Gagić 2, Nikolić 3.

C. ZVEZDA: Čović 9, Kešelj, Davidovac 11, Nenadić, Lazić 2, Faje 14 (4sk), Beron 10 (7as), Dobrić 3, Ristić 9, Simanić 3, Rivers 4, Odžo 7 (7sk).

Po četvrtinama: 17:9, 19:20, 13:24, 24:19.