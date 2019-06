Vratio se Partizan u igru poenima Veličkovića i Jaramaza, ali su gosti potom faulirali Berona pri šutu sa distance i poklonili mu tri slobodna bacanja, koja je i realizovao. Zakucavanje Ristića, potom i trojka Čovića koji tek što je ušao u igru, potpuno su poremetili crno-bele, pa je Trinkijeri bio primoran da zatraži tajm-aut - 20:12. Polovičan učinak Gagića sa linije penala, pa šesta trojka Zvezde koju je pogodio Dobrić - nije Partizan krenuo nabolje ni posle predaha. Uspeli su crno-beli tek da smanje zaostatak preko Renfroa, a Tomić je odmah iskoristio svoj prvi tajm-aut, ne bi li zaustavio nalet rivala - 23:17. Pogodio je i Renfro sa distance, ali su arbitri poništili postignuta tri poena zbog prethodnoh faula u napadu koji je napravljen nad Dobrićem. On je potom pogodio dva penala koja su mu dodeljena - 25:20. Sedmu trojku za crveno-bele ubacio je Simanić. Neverovatno šutersko veče šampiona ABA lige! Marinković je bio precizan sa poludistance, ali je Zvezda pred prvu pauzu između četvrtina ipak imala plus osam - 30:22.

TREĆA ČETVRTINA

Počelo je drugo poluvreme u hali "Aleksandar Nikolić". Odžo se na startu trećeg kvartala "prošetao" do koša Partizana kroz Gagića i Veličkovića i zakucao, a potom i ubacio dodatno slobodno bacanje. Na drugoj strani gosti su uz polovičan učinak Renfroa, Gagića i Zagorca sa penala došli do 43. poena. Odžo se postarao da Zvezda ponovo dođe do dvocifrene prednosti - 53:43, ali je onda usledila trojka Renfroa.



Ne nalazi Partizan rešenje za raspoloženog Odžoa koji donosi domaćem timu nove poene. Tehnička je dosuđena Nikoli Jankoviću zbog simuliranja, ali je Pejdž pogodio svoju novu trojku i popravio utisak - 56:49. Ubrzo su se crno-beli približili na 56:52, ponovo je zablistao Pejdž, ali je Odžo još jednom nepropisno zaustavljen - bio je polovičan sa linije penala.



Došao je Partizan na samo tri poena zaostatka, pa je Tomić bio primoran da zatraži tajm-aut - 57:54. Prijao je predah domaćem timu, Dobrić je prekinuo nalet rivala, ali uzvraća Jaramaz - 62:56. Nikola Janković vraća crno-bele na minus tri, ali onda Simanić pogađa svoju četvrtu trojku.



Čović je odmah po povratku u igru fauliran i poslat na liniju za slobodna bacanja. Bio je uspešan, ali uzvraća Partizan. Crno-beli uspevaju da održe priključak, aline i da poravnaju rezultat. Veličković je poentirao za 69:65, ali ni Čović ne promašuje.



Gagić je na liniju penala još jednom poslao Čovića, a plej crveno-belih je zadržao odličan učinak. Samo pet sekundi je ostalo do isteka 30. minuta meča, ali to je bilo dovoljno Veličkoviću da postigne trojku uz zvuk sirene - 73:68.