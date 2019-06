05. jun 2019. 14:05 | Komentara: 0





Ovo nisu podaci nekog NBA igrača, poput Lebrona Džejmsa, Stefa Karija ili pak nekog iz starije garde. Reč je o našem reprezentativcu i košarkašu crveno-belih Branku Laziću, jednom od najboljih defanzivaca u igri pod obručima, ali pre svega izvanrednom čoveku sa jasnim znakom karaktera.





POBEDNIK Kada je u pitanju sportski teren, Lazić je tokom profesionalne karijere, od 2007. pa do danas podigao četiri titule prvaka Srbije, 4 trofeja Kupa Koraća, isto toliko pehara ABA Lige, jedan Superkup, zaslužio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Turskoj, bio je zlatni sa juniorskim nacionalnim timom na EP. To dovoljno govori da je 195cm visoki bek važan šraf u svakoj pobedničkoj mašineriji, bez obzira na to da li nosi kapitensku traku ili ima ulogu sa manje minuta na terenu.





BORAC Za njega rivali kažu da je jedan od najtežih protivnika koji odskače igrom u defanzivi, zbog čega je i dobio nadimak "Ministar odbrane". Uostalom, pre dve sezone našao se među trojicom najboljih defanzivaca Evrolige. Ipak, malo ko zna da je u mlađim kategorijama bio pravi košgeter, postizao je i 45 poena po utakmici, što ga je i svojevremeno preporučilo za prelazak u FMP. Srčanost pokazuje u svakom trenutku provedenom na terenu, baca se u reklame, skače za loptu, preseca pasove, daje motiv ostatku tima da i oni igraju sa istim žarom, bilo u klubu, ili nacionalnom timu.







UZOR Uprkos velikim izazovima sa kojima se suočava tokom karijere, Branko nije dozvolio sebi nijedan incident, sukob, tuču, bilo šta što spada pod nesportsko ponašanje. Svestan da je uzor mladima i da kao takav treba da pripazi na to kako se ophodi na terenu i van njega ljudi ga izuzetno poštuju. - Snaga nema najveći uticaj, mora da se koristi glava. Treba da pročitaš i predvidiš nekad i dva poteza unapred. Najlakše je igrati odbranu ako tvoj igrač ne primi loptu. Sve to dolazi s godinama - kaže Lazić.





- Decom moramo da se bavimo, da im ukazujemo na dobre i loše stvari, ali ne samo kroz reči, već i kroz dela. Uvek ih savetujem da uče školu, da rade na sebi, ali i da provode detinjstvo na kvalitetan način, ne samo uz telefone i tablete.





Sve ove osobine čine Lazića idealnom osobom za kampanju Laško piva, pod nazivom “Znak karaktera”, u sklopu podrške košarkaškoj reprezentaciji Srbije i nacionalnom savezu na putu ka Svetskom prvenstvu u Kini koje se održava od 31. avgusta do 15. septembra. U kampanji učestvuju legende balkanske košarke Aleksandar Đorđević, Bogdan Tanjević, Dino Rađa i Raša Nesterović, koji pred sobom imaju zajednički cilj - da budu glavni motivatori mladih košarkaša koji treba da nauče kako da izgrade svoj karakter i na najbolji način se pripreme za izazove koji ih očekuju, uz poruku da svaki rad biva nagrađen uspehom.





Branko je deo misije Laškog u osnaživanju mladih da se bave sportom i doprinesu novim košarkaškim uspesima koji će ući u istoriju, usput promovišući prave karakterne vrednosti, timski duh, podršku, sport i fer-plej.







Puls uspeva da spusti na 27 otkucaja u minutu, čime pokazuje da ima srce za najveća sportska dostignuća. Dnevno popije oko 4 litra vode, najviše tokom i posle treninga. Čak 80 utakmica odigra tokom sezone, i odradi više od 400 treninga u dvorani. Za svoju ekipu odigrao je preko 500 utakmica čime je ušao u istoriju kao rekorder, baš kao što je to učinio i po broju osvojenih trofeja.