NAVIKAO je Jokić ljubitelje košarke u Srbiji na svakodnevno pomeranje granica otkad je kročio na tlo Amerike. Ali, noć između petka i subote prevazišla je sve prethodne. Treći duel polufinala Zapada između Denvera i Portlanda završen je tek posle četiri produžetka (prvi put u plej-ofu od 1953. godine), Jokić je na terenu proveo neverovatnih 65 minuta. Nažalost, pobeda je otišla u ruke košarkaša Portlanda 140:137 i oni sada vode u seriji 2-1.





Najuzbudljivije četvrtfinale odigrali su Denver i San Antonio(4-3), a to je zapravo bio tek početak drame za Nagetse, jer su tek sad videli šta je pravo uzbuđenje i šta su nadljudski napori. Nikola je postao tek četvrti igrač sa takvom minutažom u razigravanju otkad postoji NBA liga, a prvi centar koji je toliko izdržao na terenu.







Zabeležio je 33 poena (25-13 iz igre), 18 skokova i 14 asistencija, čime je postao prvi u franšizi koji je u plej-ofu ostvario tripl-dabl sa više od 30 poena...





- U tim momentima ni ne razmišljaš koliko igraš i koliko dugo si na parketu. Posle meča je druga stvar, ali sigurno neću da izađem tokom produžetka - rekao je Jokić, neposredno pošto mu je u odlučujućim trenucima zadrhtala ruka na liniji za slobodna bacanja. - Borili smo se, bili smo blizu u nekoliko navrata. Promašio sam bacanje, imali smo nekoliko izgubljenih lopti, pogađali su velike šuteve. Bila je ovo veoma dobra utakmica.





On je siguran da će i pored neverovatne minutaže u svim mečevima razigravanja, posebno poslednjem, biti potpuno spreman za sledeću borbu. Trener Majkl Meloun je priznao da se Jokiću izvinio što ga je držao 65 minuta na terenu.





- Govorio sam Nikoli tokom produžetaka "nisi umoran, nisi umoran", a on je bio fenomenalan. Nikada nisam prisustvovao ovakvoj utakmici, četiri produžetka... Kada se sve to izdešava, a vi izgubite, naravno da ćete da budete razočarani. Obe ekipa su zaslužile pobedu. Ludo je da Jokić odigra toliko minuta, ne mogu to da mu radim, previše je. Međutim, ovaj meč je bio pravi klasik, ne mogu da budem ponosniji na svoje igrače - zaključio je Meloun.