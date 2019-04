Mi. Rogač | 29. april 2019. 07:30 | Komentara: 0

SVA svetla na crno-beloj pozornici već godinama uperena su ka Vanji Marinkoviću (22). Nekada vodeća fabrika za proizvodnju srpskih mladih košarkaša, u prethodnom periodu nije radila punom parom, pa je s razlogom talentovani bek pikiran kao prvi sledeći putnik ka važnim evropskim destinacijama, koji bi mogao da nastavi izbledeli trend Partizana. Među seniore je stigao sa 16 godina, tek što je postao punoletan suočio se i sa kapitenskom trakom, za šest godina promenio je šest trenera. I danas, kao vodeći igrač kluba iz Humske, neprestano je na skeneru kompletne javnosti.





O borbama koje vodi od početka karijere govorio je u razgovoru za "Novosti".





- Srbija je zemlja u kojoj svi prate košarku i razumeju se mnogo više nego što je to slučaj kod drugih. Tako da su ovde i negativne kritike i pohvale obično u preteranoj meri - dobro je upoznat sa ovom temom Vanja Marinković. - Meni je bilo preteško kada su mi zviždali naši navijači. To je nešto nepojmljivo. Jedno vreme uopšte nisam voleo da igram kod kuće, dok na strani nisam imao nikakve neprijatnosti. Za igrača, pogotovo mladog, nedostatak podrške na domaćem terenu baš frustrira.





NE RAZMIŠLjAM O DRAFTU PITANjE o Vanjinom nastavku karijere se nameće tokom svakog letnjeg prelaznog roka. - U junu je draft, to mi zbog godišta sledi automatski. Ali ne mislim o njemu. Voleo bih da idem stepenik po stepenik. Da igram u Evropi košarku na evroligaškom nivou, pa posle ako dođe NBA - super. Ako ne, nema veza. Sad je plan da igram Superligu, posle ćemo razgovarati o ugovorima. Andrea će birati igrače za sledeću sezonu, ja imam ugovor još godinu...





Ipak, taj ružan osećaj više u njemu ne postoji.





- Posle pet godina sam uspeo da se naviknem na sve i više se ne nerviram. Imam ljude koji mi pomažu na psihičkom planu. Sada se vodim time da svi navijači mogu da pričaju šta hoće, ja ću igrati svoju igru. Kad me hvale, u redu, zahvaljujem, kad me kude, njihova stvar. Mislim da svaki profesionalni sportista treba da ima psihologa, savetnika. Uopšte nije lako ući u ozbiljne vode, pogotovo u Srbiji... Treba se izboriti sa pritiskom koji nose na dresu grbovi Partizana ili Zvezde.





Na samom početku seniorske karijere ništa nije ukazivalo da će njegov put biti posut trnjem.





- Potrefilo se da budem jedini igrač koji je preživeo najgore godine u klubu. Svi su dolazili, odlazili, ja sam ostajao. Prosto se osećam kao da je ovo sve "moje". Prošao sam i period sa Vujoševićem, Božićem, Džikićem, Nikolićem, Čankom i sada sa Trinkijerijem. Odmogle su mi te promene.





Talenat, koji je uočio još Vujošević kada ga je priključio prvom timu, već godinama pokušava da dobije pravu potvrdu.





- Videćemo da li ću iz svega izaći jači. Meni je stvarno Dule dao sve. Posle njegovog odlaska, ja sam kod Božića dobio tu kapitensku traku, koja je tad mogla da se okači mačku o rep. Nisam ja imao neku fuknciju, nije me to opteretilo, koliko stalne promene na klupi.





Nikad neće zaboraviti to "sve" što je dobio od Vujoševića.





- Ostao mi je u najlepšem sećanju. Mislim da je savršen trener za mlade igrače, za Partizan... Čujemo se i sada i za mene je on pojam ovog kluba. Težak je, ali znaš da sve to vredi. Iznerviraš se kad te zove u ponoć, a kasnije ukapiraš da sve to ima smisla.





Prošlost je na Vanji ostavila ožiljke, ali svestan je da ima tek 22 godine. Nova era Partizana je počela dolaskom italijanskog stručnjaka Andree Trinkijerija.





- Klub je stao na noge, i sa trenerom i predsednikom Ostojom Mijailovićem još da se diže. Nadam se da za dve, tri godine neko neće ponovo prolaziti kroz ono što sam ja morao.





Vanja je kod Italijana dobio drugačiju ulogu, nije više samo klasičan poenter.





- Više radim na odbrani, a mislim da sam i u napadu znatno promenio repertoar. Nisam igrač koji će da izvrti 25 "pik end rolova"... Radiću ono što se od mene traži. Andrea je trener koji ima mnogo iskustva, taktički je fantastičan. Pomoćnici Matović i Šćepanović su za individualan rad odlični, tako da se sve to sklopilo.





Dosadašnji učinak u sezoni je polufinale ABA lige, top 16 faza Evrokupa i trofej Kupa Radivoja Koraća.





- U suštini jeste mnogo bolje nego prošle, ali trofej ABA lige ponovo nije tu i onda ti dođe na isto. Polufinale regionalne lige nije dovoljno, mislim da smo imali igrače za finale i ne treba da budemo zadovoljni - završio je Marinković.





PRIJATELj NOVICA

BEZ dileme jedan saigrač je obeležio Vanjin dosadašnji tok karijere:

- To je Novica Veličković. Mnogo toga smo prošli zajedno za prethodne tri i po godine. Nisam ga podnosio tokom prve sezone, kao i ostali mladi igrači. Ali sada, ne prođe dan da ne idemo na kafu. Moraš u timu da imaš iskusnog igrača, koji će da vuče mlađe, možda ne igrom, ali pojavom i glavom. Uvek je tu za mene, više nismo samo saigrači, već pravi prijatelji.





DOMAĆI PEHAR SAMO ZA PRESTIŽ

PREOSTALO je još takmičenje u Superligi, koje je Partizan počeo ubedljivom pobedom protiv Mege 102:69. Marinković nije bio u sastavu, već u civilu pored terena. Naredni rival je Tamiš.

- Pehar domaće lige služi samo za prestiž. Sve igraš da bi osvojio, mada ovo nema neki značaj. Loše je što naša liga traje do polovine juna, najduže u Evropi... Moramo i to da odigramo, iako je najbitnije prošlo. Nije teško, to nam je posao.