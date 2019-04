Novosti online | 25. april 2019. 17:26 |

Posle ubedljivog poraza u petom meču finalne serije ABA lige od Crvene zvezde Jasmin Repeša se nije pojavio na konferenciji za štampu. Nedugo po stizanju u Podgoricu je podneo ostavku na mesto trenera Budućnosti, a danas se prvi put oglasio posle svega na zvaničnom sajtu kluba.





- Zahvalan sam svima na toplom prijemu. Klubu, Upravnom odboru, navijačima, predsedniku, na ova četiri meseca koja će mi ostati u lepom sećanju. Od srca zahvaljujem igračima i stručnom štabu na saradnji u ovoj, od početka, teškoj sezoni koja nije završena na željeni način. Ipak, ne treba zaboraviti da jedna sezona ne čini klub i da sport nije pitanje života i smrti. Budućnost ima sve najbitnije preduslove - stabilnost, finansijku strukturu, navijače, podršku, entuzijazam i iz godine u godinu ide uzlaznom putanjom - počeo je Repeša.





Hrvatski trener se zatim osvrnuo na mečeve sa crveno-belima.





- Svi smo pravili greške, ne poričem to, ali ko radi taj i greši. Žao mi je što se sve ovako završilo. Ne u sportskom, već u ovom drugom segmentu koji nije u skladu sa mojim poimanjem sporta i života. Dobronamerno sam ukazivao na to od prve utakmice finalne serije. Žao mi je ako je to neko pogrešno protumačio. Kao čovek nisam opravdao ni ono što se dešavalo na trećoj utakmici u Podgorici. Način na koji je finale završeno je ostavilo traumu. Ne samo meni nego svima nama iz kluba.





Na kraju se još jednom zahvalio svima.