Mi.ROGAČ | 26. april 2019. 08:20 | Komentara: 0

POSLEDNjI izazov za košarkaške ekipe u Srbiji predstavlja borba za trofej namenjen prvaku države. Ovo je bitka za čast i prestiž, jer pobeda u finalu Superlige donosi samo pehar i zvanje "šampiona", a ne i kartu za evropska nadmetanja. Kao najveći favorit u domaće tamičenje zakoračiće Crvena zvezda, sveži šampion ABA lige i četvorostruki uzastopni prvak Srbije. Odmah uz crveno-bele su ekipe sa Jadrana: Partizan, Mega i FMP, kojima će pokušati da pomrse račune timovi iz KLS: Dunav, Zlatibor, OKK Beograd, Borac, Novi Pazar, Dinamik, Sloboda i Tamiš.

Trener Crvene zvezde Milan Tomić je siguran da njegovim izabranicima neće nedostajati motiv za igranje domaćeg takmičenja. To će moći da dokažu već sutra protiv Dunava u dvorani "Aleksandar Nikolić" (18.00, besplatan ulaz).

- Mi smo ostvarili glavni cilj, ali to ne znači da ćemo prestati da se bavimo košarkom, već treba da budemo još spremniji i koncentrisaniji da bismo osvojili i ovo takmičenje - jasno je da Tomić želi da zaokruži na pravi način uspešnu sezonu. - Ne postoji pražnjenje igrača posle osvajanja ABA lige, jer su to profesionalci koji rade svoj posao. Što se emocija tiče, jedan dan se slavi, već sutradan se nastavlja sa radom. Sezona još nije gotova.



FMP: NE NAPADAMO FINALE EKIPA FMP, koja startuje sutra protiv OKK Beograda, prethodne dve godine uspevala je da napravi iznenađenje i plasira se u finale Superlige. - Bilo bi neozbiljno da kažem da napadamo finale - uz osmeh će trener Vladimir Jovanović. - Nismo imali nikakve rezultatske ambicije prošle godine, mnogi su nam predviđali borbu za četvrtfinale usled svih kadrovskih problema. Odigrali smo dobro, ne bežimo od toga ni ove godine, ali ćemo videti kako će se odvijati. Idemo korak po korak. Želimo da igramo dobru košarku. Priključena su nam tri juniora Pavićević, Tomašević i Popović.

PROČITAJTE JOŠ: POČINjE SUPERLIGA: Zvezda želi petu uzastopnu titulu, u Partizanu očekuju zanimljivu trku za tron

Crveno-beli će Superligu igrati bez povređenih Reglanda i Perperoglua, kao i Cirbesa, zbog ograničenog broja stranih košarkaša.

Po svemu što su tokom ove takmičarske godine prikazali, glavna prepreka ka odbrani titule i nastavku niza, crveno-belima biće večiti rival Partizan koji je prethodne dve godine Superligu završavao u polufinalu. Osvajač Kupa Radivoja Koraća je ujedno i najtrofejniji klub sa osam titula, ali je poslednju osvojio davne 2014. godine. Odmah na startu crno-bele večeras u "Pioniru" čeka derbi grupe B sa ekipom Mege.

- Iako srpska liga ne vodi u Evroligu, za mene to nije novost, jer je u Italiji ista priča. To ne znači da kvaliteta, strasti i žara manjka i da nije zanimljivo - kaže trener Andrea Trinkijeri, koji smatra da njegovi igrači i pored poraza u polufinalu ABA lige od Crvene zvezde moraju da shvate da sezona i dalje traje. - Ako nemaju motiva, oni su krivi. Nosiš dres, igrač si, predstavljaš sebe i svoj klub. Mi igramo odmah "top" utakmicu sa Megom i baš me zanima kako će se ekipa posle borbe sa Zvezdom vratiti na teren.

Klub iz Humske za Superligu nije licencirao strance Amara Gegića i Bandža Sija, koji je povređen.

Prvi na megdan crno-belima izlaze košarkaši Mege, koji su završili ABA ligu van plej-of zone i iza njih je duga pauza. Ponovo će biti pojačani MVP regionalnog takmičenja Bitadzeom, koji se vratio iz Budućnosti, ali je dobio nekoliko dana odmora, pa neće biti u sastavu protiv Partizana.



PROČITAJTE JOŠ: ABA LIGA: Partizan najgledaniji kod kuće, Zvezda u gostima

- Jedva čekamo da počne, zaželeli smo se utakmica - priznaje trener Dejan Milojević, koji neće moći da računa večeras ni na Nikolu Miškovića, zbog povrede zgloba. - Nije lako igračima da idu iz sezone u pauzu, pa opet u ligu. Gledamo što pre da uđemo u takmičarski ritam. Vraćaju nam se Bitadze, Zarić i Ilić, dok su Ratkovica i Stanić otišli u OKK Beograd. Imamo kompletno novu ekipu, trebaće nam vremena da se uklopimo. Imamo za to mesec dana. Cilj nam je da izborimo plej-of, pa ćemo posle videti.

ŠAMPIONI

2006-2007. Partizan

2007-2008. Partizan

2008-2009. Partizan

2009-2010. Partizan

2010-2011. Partizan

2011-2012. Partizan

2012-2013. Partizan

2013-2014. Partizan

2014-2015. C. zvezda

2015-2016. C. zvezda

2016-2017. C. zvezda

2017-2018. C. zvezda

2018-2019. -

GRUPA A

PRVO kolo, subota: C. zvezda - Dunav (18.00), Zlatibor - FMP (19.00), Beograd - Borac (19.30).

DRUGO kolo, 1. maj: FMP - Borac (18.00), Zlatibor - C. zvezda (19.00), Dunav - Beograd (20.00).

GRUPA B

PRVO kolo: Tamiš - Dinamik (sinoć). Petak: Partizan - Mega Bemaks (20.00). Subota: Novi Pazar - Sloboda (18.00).

DRUGO kolo, 2. maj: Mega Bemaks - Novi Pazar (18.00), Dinamik - Sloboda (19.00), Partizan - Tamiš (19.00).