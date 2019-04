N. Stanojčić/Mi.Rogač | 23. april 2019. 09:07 | Komentara: 0

„Kako se postaje šampion? Tako što izađeš na teren kada je najteže i pobediš“. Citat Nebojše Glogovca iz čuvenog filma „Nebeska udica“ se nalazio na majicama igrača i stručnog štaba Crvene zvezde posle pobede u petom meču finalne serije protiv Budućnosti.

- Evroliga i titula. Sve se vratilo tamo gde pripada. Bio je ovo dug put od avgusta. Treninzi, utakmice, porazi, pobede. U Podgorici nismo uspeli da dovršimo posao, jesmo ovde i zaista smo presrećni – priča Majkl Odžo.

LAZIĆ: NAPOKON PRED NAVIJAČIMA KAPITEN Branko Lazić je do sada pobednički pehar podizao dva puta u Sremskoj Mitrovici i jednom u Zagrebu. Konačno mu se posrećilo da se to desi i u Beogradu.

- Četvrta titula za Zvezdu u Jadranskoj ligi, čestitao bih svima. Borili smo se cele sezone za prednost domaćeg terena i baš to nam je donelo pobedu. Konačno sam podigao pehar pred domaćim navijačima i po tome ću i pamtiti ovu sezonu. Velika razlika u finalu pokazuje koliko nam znači igranje u „Pioniru“. Igraće se Evroliga ponovo u Beogradu, ostvarili smo naš cilj. Izuzetno sam ponosan što smo vratitili Zvezdu gde treba.

Odlično raspoloženje je vladalo u svlačionici crveno-belih, a upravo je gorostasni centar bio zadužen za štimung.

- Slavimo svuda po Beogradu, od Karaburme, Novog Železnika, Pančeva, Novog Beograda, pa do Novog Sada, Kragujevca, Sombora, Niša. Ma, svuda se sada proslavlja ovo – prasnuo je u smeh Odžo i tražio od Cirbesa da mu vrati pivo koje mu je „ukrao“.

Upravo je nemački igrač sve ovo doživeo na poseban, emotivan način.

- Kada sam se vratio u klub put ovo je bio moj najveći cilj. Da vratim Zvezdu u Evroligu, bez obzira na to da li ću ja biti deo tima u eliti ili ne. Ostvario sam ga i naravno da sam srećan zbog toga – objašnjava Cirbes.

Kao najjače karike u pobedi izdvaja tim i navijače.

- Igrali smo svi zajedno, kao jedan, ali smo imali i neverovatnu podršku. Publika je bila naš šesti, sedmi i osmi igrač na parketu. Dali su nam snagu, svesni smo bili značaja utakmice, mada smo u isto vreme znali da je pred njima teško izgubiti.

Priznanje za najkorisnijeg igrača finalne serije (MVP) pripalo je Biliju Beronu. Sjajni bek i pored individualne nagrade sebe nije stavljao u prvi plan.

- Dobili smo ovo zajedno. Ključ je bila odbrana i završavanje poseda na pravi način. U isto vreme sam srećan i premoren. Bilo je ovo dugih osam meseci. Gurali smo jedan drugog i na kraju se isplatilo. Verovali smo i vodili smo se tim da ako jednom ide, onda svima ide. Bili smo pravi tim i to smo pokazali – jasan je Beron.

Jedan od igrača koji je iz senke radio sve što je trebalo je svakako bio Ognjen Dobrić.

- Ne mogu da opišem ovaj osećaj, zaista je neverovatno, za ovo smo radili i borili se cele sezone. Zaslužili smo ovakav momenat – kaže Dobrić.

Kako su odigrali mečeve u dvorani „Aleksandar Nikolić“ možda najbolje govori podatak da su u tri meča napravili razliku od tačno 100 poena.

- Nismo očekivali baš toliku razliku pred početak finala. Trudili smo se da dajemo sve od sebe i kada imaš ovakvu poubliku koja te nosi onda je sve moguće. Preneli smo tu energiju na teren, bili fokusirani, moglo je da kasni i tri sata izašli bi sa istom energijom. Moram još jednom da se zahvalim ovim fenomenalnim navijačima bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće – završava Dobrić.

ČOVIĆ: ZA OVO SMO ŽIVELI

PLEJMEJKER Filip Čović je blistao od sreće zbog najvećeg uspeha u karijeri:

- Meni je ovo najlepših pet utakmica u životu, ili ukupno osam ako računam i seriju sa Partizanom. Najdraže mi je što smo osvojili... Bili smo praavi kad je bilo najvažnije. Cele sezone sam pričao da je naša snaga tim. Kada su igrači „ispadali“ zbog povreda, ulazili su novi, drugi. Konstantno smo se dopunjavali i to je nešto što nas krasi. Pokušavali smo da ostanemo pribrani zbog svega što se dešavalo van terena, to nije ništa novo na našim područjima. Radili smo svoj posao i ono za šta smo živeli zajedno prethodnih devet meseci.

KEŠELj: PRAVO ZVEZDAŠTVO

MARKO Kešelj je istakao domaći teren kao presudan faktor.

-Siguran sam da smo sedam dana igrali u ovakvoj atmosferi da ne bismo izgubili. Raširila se pozitivna energija, pravo zvezdaštvo, vrhunsko navijanje, koje nam je dalo vetar u leđa. Žao mi je ako je bilo incidenata, mi smo sportisti i ovde smo da bismo igrali košarku. Veličanstveno veče tokom kog je Zvezda pokazala da joj je mesto u Evroligi. Posle godinu dana pauze Evroliga se vraća kući.