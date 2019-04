Novosti online | 21. april 2019. 11:30 | Komentara: 0

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović izjavio je danas, uoči sutrašnje majstorice u finalu plej-ofa ABA lige s Budućnosti, da će atmosfera u Beogradu biti sasvim drugačija od one od pre nekoliko dana u hali "Morača" u Podgorici kada se igralo na ivici regularnosti.

- Delimično sam posmatrao meč iz hotela, delimično iz hale. Meni je za treću utakmicu spremljena kanonada linča i to ne pljuvanjem nego tiplovima, šrafovima, tačno definisana ekipa, tačno je bilo razrađeno da kada izađem iz tunela ko i kako da me napadne i ubode i ako stignem do kluba koje sve šrafove bi trebalo da dobijem u glavu. To je uradio organizovano Dragan Bokan. Sve ovo nema nikakve veze navijačkom grupom "varvari". Oni su bili u hali, istakli su transparent, time su probali da ih ucene - rekao je Čović za "Prva", pa nastavio detaljno o Bokanu.

- Transparenti oko moje supruge, mog sina, mene su finansirani od strane Dragana Bokana koji je to napravio. Repeša je zamenio teze u Beogradu, kada je izgubio sa 38 razlike i okrenuo je priču po sistemu šta mi je to trebalo. On je govorio o balkanskim revanšizmima, što je veoma ružno. Onda se na to nadovezao Dragan Bokan koji je meni nacrtao metu. Za četvrtu utakmicu mi je takođe spremljena neka groznija varijanta, jer tamo imate onih šetača koje juri po 30 zemalja u Evropi za raznorazna ubistva - rekao je Čović.



PROČITAJTE JOŠ: "Pionir" donosi titulu

Kako kaže, u Crvenoj zvezdi dobro znaju ko su bili akteri incidenata.

- O kojim ljudima se radi, verovatno je da Amar Nuhodžić sin Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova Crne Gore predvodi celu tu grupu. To je neverovatno, šta će onda policija da radi kada njegov sin radi te stvari. Među učesnicima je i Miroslav Nedović, Miloš Golubović sin predsednika Privredne komore Crne Gore Vlastimira Golubovića i jednog od velikih finansijera Budućnosti. Tu je bio i Zoran Marković, koji je napao pomoćnog trenera Milenka Topića koji je tom klubu doneo nekoliko titula i Filipa Čovića, zamahuje nogom na njih. Među njima je bio i Aleksandar Mijajlović iz firme 'Bemaks', finansijer Mege, srpskog košarkaškog kluba. Svi su indtifikovani - rekao je Čović.

Na kraju prvi čovek Zvezde je pozvao sve navijače crveno-belih da fer i sportski podrže svoju ekipu na utakmici u ponedeljak.

PROČITAJTE JOŠ: Zvezda pozvala navijače da uzvrate gostoprimstvo Budućnosti

- Ovu priliku koristim da zamolim našu publiku, naše navijače da budemo dostojanstvenu i da ne upadnemo u zamku nečega što spremaju već sada. Oni će probati da provociraju prvo sa promenom hotela. Te "Kraun Plaza", te hotel "Park". Onda su ih navodno otrovali hranom. Onda će na terenu probati da naprave takvu demonstraciju da se isprazni hala ili da se isprazni ‘kort sit’. Zbog toga molim publiku da dostojanstveno navija, podrži Crvenu zvezdu i ne naseda na provokacije. Jer ako je sport u pitanju Zvezda je mnogo bolja - naveo je Čović.