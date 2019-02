Mi. Rogač | 10. februar 2019. 20:52 > 21:25 | Komentara: 0

NAJTEŽI ispit u dosadašnjem toku ABA lige, crno-beli su položili protiv evroligaškog tima sa čistom desetkom i sada odbrani trofeja na Kupu Radivoja Koraća mogu da se posvete sa širokim osmehom na licu. Partizan ne samo da je uspeo da savlada Budućnost – 76:67, već je nadoknadio i četiri poena zaostatka iz prvog međusobnog susreta i tako preskočio direktnog konkurenta na trećoj poziciji. U naredna tri kola im preostaje da to mesto i zadrže pred plej-of, a pre toga sve misli se okreću ka „žućkovoj levici“.



Iako je ponovo istrčao oslabljen na teren bez povređenih Zagorca i Nikolića, tim iz Humske je hrabro otvorio utakmicu protiv aktuelnog šampiona regionalnog takmičenja. Dodatno samopouzdanje na startu crno-belima dao je pogled na ispunjene tribine do poslednjeg mesta, kao i dobro poznati taktovi klupskih pesama. Takav ambijent najviše je prijao Stefanu Jankoviću, koji je preuzeo odgovornost u napadu i otklonio početni pritisak. Otežavajuća okolnost za goste bila je i povreda skočnog zgloba Goge Bitadzea u šestom minutu, zbog koje do kraja susreta nije ulazio u igru. Temperatura u hali se povećala kad je Si elej-ap akciju završio žestokim zakucavanjem, a vrhunac je dostigla već posle sedam minuta kad je na semaforu stajala dvocifrena razlika – 15:4.



PROČITAJTE JOŠ: KRAJ: Partizan-Budućnost 76:67



Očekivano, domaći nisu mogli dugo da održe tako visok ritam igre na obe strane terena, Podgoričani su uzvratili preko Džeksona i učinili ovu utakmicu pravim derbijem. Kada su prišli na 19:17, Nikola Janković je odgovorio na njihov nalet i udaljio Partizan na pristojnu distancu. Posle nesportske greške na Amaru Gegiću, ponovo je klub iz Humske imao plus deset (27:17). Usledile su nove oscilacije domaćih, dobro poznate u ovoj sezoni... Trinkijeri je bio prilično ljut pored aut linije, a njegovi igrači su vratili Budućnost na samo pola koša razlike na pauzi (32:31).



U nastavku je sve u svoje ruke preuzeo Džok Lendejl. Nije ekipa regionalnog šampiona imala rešenje kako da ga zaustavi, a on je igrao jednu od napadački najboljih partija od dolaska među crno-bele. Na krilima Australijanca Partizan je došao do velikih 51:38 u 28. minutu meča, ali ni tolika razlika mu nije dala ni mrvicu prostora za opuštanje.



Velika borba se vodila u poslednjih deset minuta, a crno-beli su uporno odolevali naletima crnogorskog tima. Si i Pejdž su se pridružili Lendejlu u ofanzivnim zadacima, navijači su bili sve glasniji, razlika na semaforu je do samog kraja ostala baš onolika kolika je bila potrebna Partizanu. Još jednom je stigao dokaz da pred 6.500 „grobara“ u „Pioniru“ mogu da padnu veliki timovi.