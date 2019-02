V. Preradović | 05. februar 2019. 20:40 | Komentara: 0

OPROSTILI su se košarkaši Crvene zvezde od Evrokupa u velikom stilu. Ubedljivim trijumfom nad Unikahom u poslednjem kolu top 16 faze (105:89) završili su učešće kao treći u grupi sa skorom 2-4 (8-8 u takmičenju). Posle poslednjeg zvuka sirene, u hali “Aleksandar Nikolić” provejavao je žal zbog minimalnih poraza u prethodne dve utakmice.





Iako im je šansa za plasman u četvrtfinale iskliznula kroz prste u poslednjim sekundama meča u Limožu, crveno-beli su pred najmanjim brojem gledalaca ove sezone u Evrokupu bili veoma motivisani da dokažu sebi da samo sticajem nesrećnih okolnosti neće biti u društvu osam najboljih.







Osim suviše mekane odbrane u prvoj četvrtini, u kojoj su gosti ubacili šest trojki, Zvezda je načinila značajan pomak u odnosu na prethodne četiri evropske utakmice. Regland je lako probijao spoljnu liniju Unikahe, čak je demonstrirao i defanzivnu posvećenost (tri ukradene lopte u prvom poluvremenu).







U odsustvu lakše povređenog Čovića, ulogu drugog plejmejkera posle dugo vremena preuzeo je Davidovac i podsetio na neke odlične igre iz prošle sezone. Do odmora je postigao 10 poena bez promašaja, koliko i odlični Nenadić, koji je igrao na svojoj prirodnpj poziciji beka šutera. Uz dobre mnijature Fajea i Simanića, Zvezda je u drugo poluvreme unela velikih 16 poena prednosti (57:41).







Iako je Unikaha i pre ovog meča “izvukla” Albu za rivala u četvrtfinalu, tim iz Malage pokazao je u nastavku da nije došao u Beograd turistički. Napad gostiju u trećoj četvrtini odbili su Davidovac, Nenadić i Perperoglu, ali tu nije bio kraj izazovima za srpskog šampiona u ovom meču. Testirao je španski tim i u poslednjoj deonici Zvezdinu čvrstinu, približio se na sedam poena zaostatka, ali ovog puta nije bilo pukotina u psihologiji ekipe trenera Tomića. Regland i hladnokrvni Dobrić presekli su pokušaje Unikahe, a Zvezda odličnom timskom igrom stavila tačku na evropsku priču ove sezone.





C. ZVEZDA - UNIKAHA 105:89 (26:27, 31:14, 24:24, 24:24)

HALA “Aleksandar Nikolić”. Gledalaca: 2.896. Sudije: Roča, Šemeš, Viklicki.

C. ZVEZDA: Regland 17 (7 as), Radanov, Perperoglu 13 (5 sk), Davidovac 16 (6-5 za dva, 1-1 za tri, 3 as), Nenadić 13 (1-1 za dva, 3-3 za tri, 3 as), Faje 7, Beron 11, Dobrić 10, Ristić, Simanić 9 (7 sk), Cirbes, Odžo 9.

UNIKAHA: Boutrajt 6, Okuo, Fernandez 14, Stilma, Salin 6, Diez 7, Milosavljević 9, Šermadini 7, Vačinski 6, Roberts 5, Lesor 9, Viltdžer 18.