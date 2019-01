Beta | 30. januar 2019. 23:02 | Komentara: 0

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da njegova ekipa nije zaslužila da prođe u Top 8 Evrokupa, ali je istakao da večerašnja utakmica protiv Ritasa može da bude prelomna.

"Čestitam Ritasu. Teška utakmica kao što se i očekivalo. Bili su bolji, ali smo bili u stanju da okrenemo utakmicu u poslednjoj četvrtini. Imali smo jedan poen, ali nismo nismo uspeli da obranimo 2,7 sekundi, a kada nisi u stanju da odbraniš 2,7 sekundi ne zaslužujete da pobedite", rekao je Trinkijeri novinarima posle utakmice.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras sa 77:78 u petom kolu Grupe E Evrokupa i tako ostali bez šanse da se plasiraju u četvrtfinale.

Upitan šta je bio glavni uzrok poraza, slab šut, skok, Trinkijeri je kazao: "Ovo je zemlja košarke. To ja znam jako dobro. Vi radite svoj posao, ja pokušavam svoj".

"Nismo zaslužili da idemo u Top 8. Ja ne mogu lagati. Nismo bili u stanju da odbranimo 20 sekundi u Monaku, nismo danas bili. To je veliki nedostatak u našoj igri, u svemu, u psihologiji, koncentraciji. Trudili smo se, dali smo sve što smo imali, kada dve iste situacije nismo u stanju da donesemo prave odluke", dodao je Trinkijeri.

Trener Partizana je naveo da mu je jako žao navijača.

"Večeras mi je postalo jasmo ko je spreman za Top 8... To su navijači, mi nismo. Ne kažem to jer sam ljut, to mi je samo izazov da budemo bolji. Košarka je malo šah, malo telo, nekad zajedno. U Monaku smo zabrljali sve, danas smo igrali srcem, imali smo mu... ali, nismo zaslužili pobedu. Teško je sada. Lako je upirati prstom i govoriti ko je kriv. Ako je ova institucija nešto posebno, ova utakmica može da bude tačka peokreta", dodao je on.

