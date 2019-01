Mi. Rogač | 28. januar 2019. 07:27 | Komentara: 0

PET kola pre kraja regularnog toka ABA lige, može da se kaže da su plej-of mesta već razdeljena. U bici koju vode Partizan i Mega da se “uguraju” iznad crte zajedno sa ekipama Zvezde, Budućnosti i Cedevite, trenutno vode crno-beli. Tako će i ostati, ukoliko ne dođe do ogromnih iznenađenja, jer je klub iz Humske zabeležio i drugu pobedu u međusobnim susretima (98:86) i pobegao na dva trijumfa više u toj trci (Partizan 11-6, Mega 9-8).

- Teška utakmica, igralo se u talasima, i s naše i sa njihove strane - analizirao je Aleksej Nikolić (20, 5 sk.), junak pete u nizu pobede Partizana u regionalnom takmičenju. - Ali uspeli smo na kraju da se odlepimo, iako su nas stigli na kraju treće četvrtine. Zadržali smo fokus i, što je najbitnije, pobedili smo.



LEPO JE ČUTI OVACIJE SVE češće se ponavlja ista slika u “Pioniru” kada Aleksej napušta parket u finišu utakmica. Aplauzi navijača za njegova izdanja postali su uobičajeni.

- Šta da kažem - slegao je stidljivo ramenima Nikolić. - Lepo je to, ne samo meni, već i drugim igračima. Imamo najbolju publiku, to uvek pričam i ovde i kad negde odem. Te ovacije pokazuju ko su i šta su. Lep je osećaj kad se to desi.

Direktan konkurent je otpisan, ali Nikolić ostaje oprezan, jer teorija za preokret postoji do samog kraja.

- Borimo se sa njima, tako da je ovaj trijumf zbog toga još bitniji. Treba ipak da odigramo sve do kraja što nas čeka, ništa nije sigurno. Sami zavisimo od sebe, tako da verujem da možemo da zadržimo to mesto koje vodi u plej-of.

Pred nastavak domaćih borbi, crno-bele čeka rasplet na evropskoj sceni. Preostale su još utakmice sa Ritasom i Albom u top 16 fazi.

- Dve teške utakmice, najbitnije da nam dve pobede donose četvrtfinale. Možda to jeste pritisak za nas, ali ne treba da se opterećujemo. Došli smo u situaciju da možemo da pričamo o narednoj fazi Evrokupa, mislim da je i to uspeh. Sigurno da ni ja, ni ceo tim, ni treneri, nećemo se zadovoljiti time. Hoćemo još taj jedan korak napred.

U prvom susretu sa Ritasom, crno-beli su videli da mogu ravnopravno da se nose, a još veći motiv u sredu biće im ta ispuštena pobeda početkom januara.

- Treba da pobedimo njih, pa onda da razmišljamo o Albi. Sigurno će biti drugačiji meč nego što je bio u Litvaniji. Propustili smo tada šansu, ali svesni smo da možemo da ih pobedimo, pogotovo ovde na domaćem terenu, gde imamo višak samopouzdanja i energije, koji nam pomažu da igramo dobre utakmice. Mislim da oni dolaze oslabljeni, bez Satona, koji im je bio motor ekipe. Ali nekad tim još bolje igra, kada igrač izostane - završio je Nikolić.