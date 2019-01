V. Preradović | 23. januar 2019. 20:58 |

PETNAEST sekundi i jedna dobra odbrana delili su Crvenu zvezdu od pobede nad Valensijom u 4. kolu top 16 faze Evrokupa. Međutim, iskusni Van Rosom pogodio je preko Reglanda za trijumf španske ekipe (81:82), kojim je našem timu izbio iz ruku sudbinu plasmana u četvrtfinale.

U preostale tri sekunde napetog meča u hali “Aleksandar Nikolić”, najbolji igrač srpskog šampiona Stratos Perperoglu pogrešnim pasom propustio je priliku da postane grčki bog drame.

Pet uvodnih minuta mučili su se crveno-beli sa čitanjem uprošćenog, ali efikasnog napada španskog tima. Cirbes je konstantno bar dva koraka kasnio za Dubljevićem, bekovska linija pogledima pratila prodore rivala završavane lakim poenima na obruču ili trening trojkama. Zvezdina odbrana je očvrsla ulaskom Odža i Fajea, napadu su otvorili oči Čović i Perperoglu, jedan od poslednjih bisera stare košarkaške škole.



Iskusni Grk igrao je “jedan na pet” i do odlaska na odmor postigao 18 poena za manje od 12 minuta, na svojim veteranskim leđima preneo Tomićevu ekipu do rezultatske prednosti. Ali, za protivnika evroligaškog profila bilo je neophodno da iz čekaonice izađu oni koji su dovedeni da pune koševe rivala.





GOSTI na utakmici sa Valensijom bili su ragbisti Crvene zvezde, šampioni Srbije i Balkana.

Regland je prve poene ubacio tek na početku drugog poluvremena, Beron do tada samo tri. U većem delu treće četvrtine crveno-beli su izgledali kao zbunjena grupa momaka, koja je bez reakcije svedočila još jednom Dubljevićevom košarkaškom času. Crnogorski centar odveo je Valensiju na plus 12, dok Zvezda nije shvatila da na pogrešan način pokušava da se vrati u meč (trojke 10-1 u tom periodu). Prodorima Reglanda i snalažljivošću u reketu Ristića, kome su bleda izdanja Cirbesa i Odža stvorile šansu da pokaže zašto je bio jedan od najtalentovanijih centara u Evropi, crveno-beli su do sredine poslednje četvrtine “resetovali” semafor (71:71).



Ipak, drama je okončana trećim porazom u top 16 fazi, koji pred gostovanje u Limožu naredne nedelje ostavlja Zvezdu sa znatno manjim izgledima za proboj među osam najboljih.

POČAST ŠEKIJU I MAČEVU

PRED početak meča održan je minut ćutanja u znak sećanja na preminulog atletičara Ismaila Mačeva, a navijači su njemu i Dragoslavu Šekularcu posvetili transparent sa porukom “najboljih nema, odneo ih boj”.



C. ZVEZDA - VALENSIJA 81:82 (17:21, 27:21, 14:22, 23:16)

HALA “Aleksandar Nikolić”. Gledalaca: 5.898. Sudije: Mogulkoč, Silva, Tepnije.

C. ZVEZDA: Regland 10 (3 as), Čović 13 (3 as), Kešelj, Perperoglu 26 (11-7 za dva, 7-3 za tri), Davidovac 2, Faje 6, Beron 6, Dobrić 2, Ristić 6, Simanić 2, Cirbes 4, Odžo 4.

VALENSIJA: Garsija, Abalde 9, Labejri 4, Dio 9, Van Rosom 7, V. Tomas 11, Tobi 9, Dubljević 24 (8 sk, 5 as), Martinez, M. Tomas 9, Sastre, Dornekamp.