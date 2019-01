Mi. Rogač | 08. januar 2019. 22:36 > 23:11 | Komentara: 0

KOŠARKAŠI Crvene zvezde su pokazali karakter, povratkom posle “minus 18” u Malagi, ali nisu imali dovoljno snage da u neizvesnoj završnici nanesu poraz Unikahi – 79:74. Oba tima sada imaju isti skor (1-1) u Top 16 fazi Evrokupa, a u narednom kolu srpskog šampiona čeka još jedno teško gostovanje u Valensiji (16.januar).

Od samog starta košarkaši Unikahe stavili su protivnicima do znanja zašto ih svi vide kao jedne od glavnih favorita Evrokupa. “Zeleni” su iskoristili uplašen i nesiguran ulazak u meč Zvezde i već u prvoj deonici su izgradili dvocifrenu prednost. Ekipa Milana Tomića je probleme imala na obe strane terena.

U napadu su tražili individualna rešenja, što nije donosilo rezultat, dok su im u odbrani lagano do reketa stizali centri Lesor i Šermandini. Početkom druge četvrtine su zbog povrede ostali bez Cirbesa, pa je to još više olakšalo posao visokim igračima španskog tima. Kada je srpski reprezentativac Dragan Milosavljević pogodio trojku u 15. minutu, Španci su otišli na velikih plus 18 (35:17).

To je bio znak za Perperoglua da preuzme odgovornost na svoja leđa, vezao je tri trojke, ukupno postigao 14 poena u drugoj četvrtini i ostavio crveno-bele u životu. Razlika od 14 poena posle 20 minuta, u odnosu na sliku sa terena, bila je sasvim pristojna i Zvezdi je ostavila nadu da može u nastavku da ipak, pripreti favoritu.

Baš to se i desilo. Bolja defanziva u trećoj deonici odmah je donela i lakša rešenja u napadu. Dobrić se probudio i pridružio iskusnom Grku, pa su zajedničkim snagama smanjili na samo osam razlike početkom poslednje četvrtine (67:59).





Nije više ni Unikaha bila na vrhuncu samopouzdanja, mane su izašle na površinu. Iskoristio je to Filip Čović, trojkom približio Zvezdu na minus šest (71:65) i uneo neizvesnost u poslednja četiri minuta. Drama je dostigla vrhunac kada je Dobrić pogodio za tri poena - 73:72, ali je samo jedan ofanzivni skok Ferandeza posle promašaja prebacio tas na njihovu stranu. On je sa dva penala overio pobedu, a Džo Regland je promašio šut za izjednačenje i stavio tačku na možda lično najslabiju partiju ove sezone.