Uvek mi nedostaje nešto od domaće kuhinje, ali ne bunim se mnogo jer sam navikao. Snalazim se. Ruska salata, sarma, pečenje, česnica, sve je to deo trpeze koju volim, kaže Miloš Teodosić

PRAZNIČNA euforija sve sportiste koji su daleko od kuće sa setom podseti na porodični dom, majčinu trpezu, prijatan i bezbrižan ambijent. Baš tako i košarkaša Miloša Teodosića, koji Božić ove godine provodi u Americi, gde drugu godinu brani boje L. A. Klipersa.

- Bilo je mnogo realnije dok sam bio u Moskvi nego na temperaturi od 20 i više stepeni. Prvi put se srećem sa "toplim" Božićem ovde u Los Anđelesu - priča Teodosić za "Novosti". - Volim ovaj praznik, mada sam ga retko provodio kod kuće, pa ne mogu da kažem da imam pravi osećaj, ali svakako je deo tradicije koju sam poneo iz doma. Ipak, karijera je bila takva da je januar uvek radan i daleko od Srbije.

DOLAZIM DA NAVIJAM ZA ZVEZDU KAD god se pomene da Teo menja klub, odmah se pristalice našeg šampiona zapitaju da li je to vreme za dolazak u voljeni klub. - Nikad nisam krio da je otac Jovana i mene naučio kako se vole crveno-bele boje. Zvezda je klub sa mnogo važnosti u našoj porodici, ali meni je karijera često skretala u drugim pravcima. Ne znam da li će nam se i kada poklopiti putevi. Neću ništa da obećam pa da slažem. U ovom trenutku ja sam u Klipersima, Zvezda ima dva sjajna plejmejkera, tako da dolazim da navijam čim budem u Beogradu.

Obično je i ono što nedostaje jače oko Nove godine.

- Srbija, Valjevo, Beograd, porodica, prijatelji... mnogo toga nedostaje, ali ja sam profesionalac i tako je odavno. Ostaće mnogo vremena po završetku karijere da se družimo.

Kad se arhivira priča o prazniku i dobrom raspoloženju, u centar pažnje dolazi tekuća sezona L. A. Klipersa i ne baš zadovoljavajući status Miloša Teodosića. Minutaža je veoma skromna (prosek od 10 minuta na 15 utakmica), samim tim i učinak (3,2 poena, 2,1 asistencije).

- To su odluke trenera koje poštujem i tu nema mnogo diskusije. Zadovoljan sam iskustvom koje sam pokupio u NBA, u smislu da sam video kako je ovde i kakva je to košarka, to je bio prvi motiv.

U Evropi je Teodosić važio za najboljeg plejmejkera i veliku zvezdu, zato je sada njegova uloga neuobičajena.



- Suštinski se nisam pokajao, ali svakako sam hteo da neke stvari izgledaju drugačije, posebno u ovoj drugoj sezoni, ali šta je tu je. Mnogo su uticale povrede prošle sezone jer sam propustio veliki broj utakmica. Nisam očekivao da ću ovde da budem zvezda, ali očekivao sam veći broj mečeva i pobeda.



"TEO4" - MNOGO KOŠARKE I OSMEHA VEĆ godinama unazad Teodosić, kad dođe u Srbiju, voli vreme da provede na svom kampu "Teo4" na Srebrnom jezeru. Do sada je ta akcija prolazila veoma uspešno, pa se nada da će tako biti i u 2019: - Isto kao i svakog leta, očekujem mnogo košarke i dečijih osmeha. Mislim da smo već uspeli da napravimo brend koji je sinonim za dobar rad i dečije uživanje. Cilj nam je da tako bude i ovog leta. Družićemo se opet od 20. juna do 15.avgusta, svi podaci mogu da se nađu na sajtu "www.teo4.rs". Polako se završava i hotel na Divčibarama, pa ćemo od 2020. biti i na toj lokaciji.

Žestok tempo najviše razlikuje NBA i evropsku košarku:

- Najveća razlika je u broju utakmica i ritmu koji je jak na svakom susretu. Ovde jednostavno ne postoji meč u koji ulaziš opuštenije nego u onaj prethodni ili budući. Mnogo je putovanja, nema vremena za treninge i pripreme. Od igrača se očekuje da dođu spremni na početak sezone. Naravno kvalitet igrača je veći, NBA je zaista najbolja liga, individualne karakteristike su u prvom planu u svakoj ekipi.

Često se pojavljuju vesti o povratku u Evropu. Poslednji "bum" bio je "prelazak" u Efes nedavno.

- Priča se svašta, ali videćemo. Ja sam igrač Klipersa i sve ću raditi u dogovoru sa klubom.

O nastavku klupske karijere se ne zna mnogo, ali situacija sa reprezentativnim statusom je drugačija. Veliki povratak očekuje se na Svetskom prvenstvu ovog leta u Kini, za koje nam fali još samo pobeda.

- Nosiću dres Srbije na SP, samo da budem zdrav. To mi je najvažnije. Mislim da smo kroz kvalifikacije dobili neke nove kvalitetne igrače na koje će selektor moći da se osloni i u budućnosti. Kalendar je bio komplikovan i stvarno čestitam tim momcima od srca što su bili tu kad je bilo teško i potrebno.

Moćan tim imaće Srbija ukoliko na SP bude pojačana NBA petorkom: Teodosić, Bogdanović, Bjelica, Jokić, Marjanović.



- Bogdan je lider, Bobi pokazuje zavidnu formu kad god dobije šansu. Jokić je izrastao u jednu od zvezda cele Lige. Mislim da svi zajedno koji smo u NBA ostavljamo utisak da bi Srbija mogla od nas da ima koristi na budućim takmičenjima - za kraj je Teodosić izneo želju verovatno cele košarkaške nacije, koja žarko čeka da vidi kompletan sastav Srbije u borbi za najveće trofeje.

SAMO SREĆE I ZDRAVLjA U 2019.

ZA ljude u Srbiji je imao jasne i konkretne želje za Božić:

- Samo nek' imaju mnogo sreće i zdravlja, za sve ostalo će se izboriti sami.

I na ličnom planu, ništa više od toga ne traži u 2019. godini, koja bi uskoro trebalo da mu donese veliku radost u vidu još jednog člana porodice Teodosić:

- Isto, želim sreće i zdravlja sebi i porodici.