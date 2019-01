PRVA ČETVRTINA Za prvi napad na meču izborili su se domaći igrači, a Beron je preko ruke pogodio za dva. Gosti su uzvratili serijom 5:0 - Hardi je ubacio trojku, a Butej bio precizan za dva. Zvezda je odgovorila preko Simanića, koji je imao otvoren put do koša. Cirbes je vezao četiri poena (8:5), ali je Butej uzvratio trojkom.



Crveno-beli su došli do plus šest (14:8), najviše zahvaljujući Cirbesu koji je, pored svojih ubačenih šuteva, odlično stvarao prostor saigračima i omogućavao im otvoren šut. Odlično su Zvezdini košarkaši otvorili meč, posle poena Reglenda poveli su 19:11.



Uzdanica Limoža za sada je Hardi, koji je novom trojkom na kratko smanjio zaostatak gostiju. Sve do novih poena Cirbesa (21:14). Za plus deset pobrinuo se Beron, pogodivši sa distance. Usledio je niz promašaja na obe strane, više od dva minuta nije bilo pogotka. Loš niz prekinuo je Hardi (24:16).



Cirbes je u samom finišu prvog kvartala bio polovičan sa linije penala, dok gosti nisu uspeli da realizuju poslednji napad. Rezultat je 25:16.



DRUGA ČETVRTINA Plus 11 za Zvezdu na startu druge četvrtine! Perperoglu je pogodio za tri (28:17), a Simanić novom blokadom obezbedio domaćima novi napad. Fauliran je Odžo, koji je potom bio polovičan sa linije za slobodna bacanja.



Semjuels je zaustavio nalet crveno-belih - 29:19. Gosti pokušavaju sa distance da smanje zaostatak, pa Hauard konačno pogađa za tri (31:22). Simanić uzvraća sa poludistance, a nakon nove promašene trojke Limoža, zakucava Odžo. Klupa francuskog kluba je zatražila tajm-aut. Zvezda uporno čuva dvocifrenu prednost (35:22).



Usledila je borba sa linije penala. Majls i Odžo su bili polovični. Crveno-beli potpuno kontrolišu meč, gotovo u svakom segmentu su nadigrali rivala. Limož nastavlja sa promašajima za tri, a Zvezda to kažnjava. Beron je iz kornera pogodio za dva - 40:26.



Posle trojke Buteja i serije gostiju 5:0, Milan Tomić traži tajm-aut (40:31). Hardi je na šest sekundi do kraja, posle faula, pogodio jedno od dva slobodna bacanja, pa je Zvezda imala vremena za poslednji šut. Simanić je pogodio za tri, ali prekasno, već je istekao 20. minut igre. Rezultat je na poluvremenu 40:32.



TREĆA ČETVRTINA Na startu trećeg kvartala Limož je napravio seriju 5:0 i približio se na samo tri poena zaostatka (40:37). Cirbes je konačno zaustavio nalet gostujućeg tima, ali je Majls uzvratio pogodivši najpre za dva, a potom i za tri iz kornera (44:42). U međuvremenu, i Odžo je zakucavanjem upisao poene na svoj konto.



Gosti igraju bolju odbranu u ovoj četvrtini, ali nemaju rešenje za Berona koji je fintom otvorio sebi put do koša i poentirao na polaganju (46:42). Mogla je Zvezda do plus šest, ali je Odžo promašio oba penala. Ipak, Simanić nije propustio priliku da posle kontre zatrese koš francuskog tima.



Reglend je zakasnio u odbrani, a Tejlor je to kaznio pogodivši za tri (48:45). Zvezda uzvraća preko Odžoa, kome je asistirao Simanić. Hardi ne dozvoljava da domaći uđu u seriju, i on je precizan za dva.



Neverovatno izdanje Simanića u ovoj četvrtini, sada je pogodio trojku. Limož pri rezultatu 53:47 traži tajm-aut.



Beron je stvorio sebi put ka košu i prošao na polaganje. Francuzi su postepeno smanjivali zaostatak i pogađajući slobodna bacanja, ali Kešelj realizuje situaciju dva plus jedan i povećava vođstvo crveno-belih (58:51). Semjuels je bio precizan za dva, za kraj treće deonice - 58:53.