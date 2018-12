Novosti online | 27. decembar 2018. 11:30 |

Ima sjajan smisao za humor. Čak je i bucmast malo, znate? (smeh). Ne iskače on na vas iz teretane. Niti trči baš brzo. Ali, on vam je jedan od najpametnijih igrača u ligi, kaže Greg Popović

Selektor američke košarkaške reprezentacije i glavni strateg San Antonio Sparsa, Greg Popović progovorio je o našem najboljem igraču Nikoli Jokiću.

Na pitanje novinara, da li misli da je Jokićeva statistika revolucionarna za današnju košarku, legendarni trener je dao zanimljiv odgovor.

- Kada ja mislim na revoluciju, onda mislim na ljude kao što su Če Gevara, Lenjin... Stvarno ne mislim o Jokiću kao revolucionaru. Mislim da ste upotrebili hiperbolu. Ali, on je ludilo od igrača. Kada ga pogledate... Ne, neće on to pogrešno razumeti. On je dobar momak. Bili smo u Beogradu zajedno, kaže Popović i nastavlja



- Ima sjajan smisao za humor. Čak je i bucmast malo, znate? (smeh). Ne iskače on na vas iz teretane. Niti trči baš brzo. Ali, on vam je jedan od najpametnijih igrača u ligi. Vešt je i zna kako da koristi svoje vešitine. A na sve to, celim bićem uživa na parketu. Mnogo je on važan za Denver- istakao je čuveni stručnjak.

Inače, Popović je sinoć sa svojim „Sparsima“ pobedio Jokićeve “Nagetse“(111:103). Denver posle ovog poraza nije više na čelnoj poziciji zapadne divizije, to je mesto sada preuzo Golden Stejt, ali ekipa u kojoj je glavna zvezda naš as, će im svakako biti glavni oponent u nastavku sezone.



