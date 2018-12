V. P. | 24. decembar 2018. 18:55 | Komentara: 0

DISCIPLINSKI sudija ABA lige Saša Pavličić Bekić odrediće sankcije za Košarkaški klub Partizan zbog incidenata u meču 12. kola protiv Cedevite u hali "Aleksandar Nikolić". Nije poznato da li će sutra razrezati kaznu, ali je poznato da pravilnik predviđa stroge sankcije za ozbiljne disciplinske prekršaje viđene u subotnjem jadranskom derbiju.

Svakako je najozbiljniji napad navijača crno-belih na igrače Cedevite na kraju prvog poluvremena, kada je pre ulaska u tunel koji vodi u svlačionicu pogođen predmetom u glavu krilni košarkaš zagrebačke ekipe Eldžin Kuk. U zapisnik je uneta povreda čela teže prirode.

Među ozbiljne prekršaje spada i ubacivanje mnoštva tvrdih predmeta na teren posle trojke igrača Cedevite Eda Murića, kada je pogođen jedan član sudijske trojke (Saša Pukl, Sašo Petek i Milan Nedović). Treći prekršaj, koji se po propozicijama tretira kao manji, dogodio se tokom prekida utakmice kada je jedan navijač prošetao terenom dok nije reagovalo obezbeđenje i udaljilo ga iz dvorane.

Veći deo navedenih prekršaja pokriva član 29.1 propozicija: "Preduzimanje, od strane gledalaca, radnji prisile ili nasilja tokom utakmice protiv igrača i drugih članova gostujućeg kluba, članova službenog osoblja ili ovlašćenih lica, kojima se sprečava uobičajen završetak utakmice, kao i upad ili pokušaj upada na teren kojim se sprečava uobičajen završetak utakmice".

Predviđene sankcije za kategoriju ozbiljnih prekršaja su novčana kazna od 5.001 do 50.000 evra, oduzimanje bodova, potpuno ili delimično zatvaranje dvorane od jedne utakmice do cele sezone, igranje utakmica bez gledalaca u trajanju od jedne utakmice do cele sezone.

Osim veoma verovatne novčane kazne, najizvesnije je da će disciplinski sudija ABA lige izreći poslednju sankciju sa ove liste - igranje utakmica bez prisustva gledalaca. Izvesno je da to neće obuhvatiti ostatak sezone, tako da ostaje dilema sa koliko mečeva bez publike bi mogao da bude kažnjen Partizan. Odgovor možda stigne već sutra.



OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST

UOČI izricanja sankcija za incidente u meču sa Cedevitom, Partizanu ne ide u prilog to što su arbitri tokom utakmice dva puta izrekli opomenu zbog petardi, takođe i dva puta zbog ubacivanja predmeta na teren.

Opomene nisu dale rezultat, tako da se to može posmatrati kao otežavajuća okolnost.