M.BLAŽIĆ | 05. decembar 2019. 22:31 |

NERVOZA, bes, pa najava mogućeg odlaska sa klupe u skorije vreme. Očekivana reakcija šefa struke crno-belih Save Miloševića posle drugog nestvarnog "gubitka svesti" u finišu utakmice za samo sedam dana (protiv Alkmara od 0:2 do 2:2 i u meču sa Napretkom od 2:0 do 2:3) neće dovesti do povlačenja mladog stručnjaka sa klupe Partizana niti u klubu bilo ko razmišlja o tome da treneru i njegovom stručnom štabu pokaže put ka izlaznim vratima.

- Rezultati diktiraju, neko će na kraju morati da ide. Videćemo status dosta igrača, a i moj je pod velikim znakom pitanja. Neću čekati da me teraju, uvek sam birao u životu da odem pre nego što me oteraju - istakao je Milošević vruće glave, odmah po završetku utakmice.

Isto veče dok je sve još bilo prilično "vruće" čelnici Partizana su seli za sto sa Miloševićem i dogovorili se da odlazak sa klupe u ovom trenutku nije opcija koju bi uopšte trebalo uzimati u razmatranje. Partizan je sa 11 bodova zaostatka za najvećim rivalom dva kola pre kraja jeseni praktično došao u situaciju da borba za titulom ne spada u domen realnog razmišljanja, ali je isto tako u prethodnih osam meseci, koliko je Milošević proveo na klupi Partizana, bilo dosta pozitivnih pomaka koje nestvarni kiksevi protiv Alkmara i Napretka ne mogu da "obrišu".

- Sve je u najboljem redu, Savo Milošević ostaje trener Partizana - kratko je potvrdio generalni sekretar crno-belih Miloš Vazura.

Ono sa čime se sasvim sigurno slažu i uprava i struka je to da bi u narednom periodu šansu mnogo češće trebalo da dobijaju mlađi igrači, s obzirom na to da je tek dogovoreni rekordni posao u 21. veku oko prodaje Strahinje Pavlovića pokazao opravdanost verovanja u sopstvene resurse. A Partizanova "fabrika talenata" krije još dosta talenata koji bi u bliskoj budućnosti mogli da ostave značajniji trag u seniorskom pogonu. Neki od njih poput Zlatana Šehovića, Lazara Pavlovića, Filipa Stevanovića, Aleksandra Lutovca, Slobodana Stanojlovića, Nikole Lakčevića i Strahinje Jovanovića su već najavili da bi posle partija u kontinuitetu mogli da postanu značajni faktori u igri crno-belih.

Partizan do kraja jeseni očekuju još tri utakmice, dve u Superligi i oproštajna u Ligi Evrope protiv Astane u Humskoj 12. decembra. Miloševićev tim u nedelju gostuje Radu na Banjici, a sedam dana kasnije pred odlazak na zimsku pauzu odigraće zaostali meč 4. kola protiv Radnika u Surdulici.