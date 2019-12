Novosti online | 04. decembar 2019. 19:30 | Komentara: 0

Imao je Partizan protiv Napretka sve, na kraju je ostao bez ičega. Vodili su crno-beli na stadionu u Humskoj 2:0, ponovo imali nekoliko odličnih prilika da dotuku rivala, a kada svoje šanse nisu iskoristili usledila je surova kazna, pošto su Kruševljani golom u nadoknadi vremena sa Topčiderskog brda odneli sva tri boda (2:3).- Čestitam Napretku na pobedi. Mi smo ponovo bili neozbiljni, ovo već prelazi neke granice koje ja mogu da podnesem. Imamo još par utakmica, posle kojih ćemo da vidimo status puno igrača, ali i moj je pod velikim znakom pitanja – rekao je posle meča trener Partizana Savo Milošević.Ovakva situacija se ne dešava prvi put crno-belima od kako je Milošević na klupi. Slično im se dogodilo i prošlog četvrtka, kada su u Hagu ispustili pobedu protiv AZ Alkmara.- Ova ekipa je umorna usled velikog broja utakmica, nemamo veliki fond igrača i pretpostavljam da je to jedan od razloga. Danas smo imali situaciju da imamo rezultat i bila je dovoljna samo koncenrtacija da se to održi, ali ponovo smo počeli da srljamo i imamo puno taktičke nediscipline. Već se dešavalo da kada malo spustimo gard ova ekipa ima limit i kada nije na maksimumu to ode predaleko i posle je teško zaustaviti. Očigledno je da ni ja ni stručni štab ne uspevamo da rešimo to pitanje, tako da... Rezultati diktiraju mnogo toga, treba da budemo realni, neko će morti da ide – rekao je mladi strateg, koji pored svega ima podršku navijača da nastavi započeti posao u klubu iz Humske, jer je po njihovom mišljenju sve dosad urađeno u ekipi bilo zadovoljavajuće.- Koga to zanima? Neću čekati da me teraju. Uvek sam birao u životu da sam odem pre nego što me oteraju – kazao je Milošević, dodavši da su protiv Kruševljana skoro svi igrači na terenu bili neozbiljni i da nije ispoštovan nijedan dogovor iz svlačionice.