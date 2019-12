Novosti online | 02. decembar 2019. 11:03 | Komentara: 0

Ta ideja se javila kada je došlo do raspada SSSR-a, u našem gradu je vladala ratna atmosfera, kaže Slaven Bilić

Vest Brom gazi u Čemšpionšipu i na dobrom su putu da se vrate u Premijer ligu, a najveće zasluge idu na adresu Slavena Bilića. Hrvat je preporodio ekipu, a i u prošlosti je važio za odličnog stručnjaka i omiljenog gde god da se pojavi. Upravo zbog toga je "Skaj sport" napravio intervju sa Bilićem u kome se osvrnuo na rat i raspad Jugoslavije.

- Imali smo kvalitetno obrazovanje i živeli smo bogat život, da budem iskren, ali do raspada Jugoslavije je došlo jer smo želeli svoju državu. Ta ideja se javila kada je došlo do raspada SSSR-a, u našem gradu je vladala ratna atmosfera. Rat je suštinski bio 30-40 milja od Splita, a u njemu, hvala Bogu, samo par sedmica. Ali opet to je loše uticalo na psihu svih nas jer je mnogo mladih bilo u vojsci ili članovi njihovih porodica. Ipak, niko iz moje porodice ni ja nismo bili u ratu. Moj otac je doktor ekonomskih nauka, tako da smo brat i ja imali odlično obrazovanje i bili smo prilično bogati. Vaspitani smo tako da nam škola bude na prvom mestu, ali moj otac je bio ljut zbog fudbala, rekao je Bilić.

Kada je izbio rat u Jugoslaviji Bilić se već bavio fudbalom, a liga nije prestajala da se igra ni tokom nemilih događaja u državi.

- Fudbaleri nisu morali da se priključe vojsci, ali je tadašnji predsednik rekao da svaki sportista u državi predstavlja svoju zemlju, tako smo nastavili da igramo fudbal. U tom periodu ko god je mogao je otišao u inostranstvo, pa tako i ja. Otišao sam u Nemačku, drugi momci uglavnom u Italiju, koja je tada bila fudbalski fantastična, u Englesku nismo mogli jer je ona tada bila prilično zatvorena za strance. U Premijerligi je tada bio tek poneki stranac, uglavnom iz Skandinavije.

Ipak nekoliko godine kasnije Splićanin je potpisao za Vest Hem, u kome je kasnije radio i kao menadžer.