Novosti online/Z. ĆOROVIĆ | 30. novembar 2019. 17:30 > 19:54 |

Navijači Crvene zvezde su sa nekoliko bakljadi ukrasili pobedu, njihova podrška je bila maksimalna, pomogla je igračima da dođu do važne pobede posle teškog poraza sa Bajernom.





C. ZVEZDA - VOŽDOVAC 2:0 (0:0)

SASTAVI CRVENA ZVEZDA: Borjan, Gobeljić, Pankov, Degenek, Rodić, Petrović, Ben, Ivanić, Marin, Garsija, Tomane.



VOŽDOVAC: Ilić, Lasickas, Mikić, Cvetković, Danićić, Nikolić, Nišić, Mašović, Zličić, Živojinović, Stoisavljević. BEN PRVI PRETI U petom minutu meča viđena je prva poluprilika na utakmici. Ben je šutirao snažno po zemlji sa dvadesetak metara, ali je golman Voždovca, uz malo poteškoća, uspeo da interveniše.

POKUŠAJ TOMANEA Crvena zvezda sve više pritiska Voždovac, čiji fudbaleri imaju puno problema u pokušaju da iznesu loptu sa svoje polovine. U 16. minutu "zmajevima" je zapretio i Tomane. Portugalski napadač je primio loptu okrenut leđima golu, malo iskosa sa leve strane, uspeo je da se okrene i šutira po zemlji u kontraugao, sa nekih 12, 13 metara, ali je lopta prošla malo pored stative.

PONIŠTEN GOL VOŽDOVCU Iz prve prave prilike Voždovac je postigao gol, ali je on poništen. U 22. minutu gosti su izveli korner, Mikić je bio najviši u skoku i šutirao je glavom, ali je Borjan uspeo nekako da interveniše i uz pomoć preče spreči pogodak. Ipak, lopta se odbila do jednog fudbalera gostiju, koji se našao pored stative i ubacio je u gol, ali je Šegrt prethodno svirao faul Mikića nad Rodićem.

GOSTI SVE OPASNIJI U poslednjih desetak minuta prvog poluvremena fudbaleri Voždovca su se oslobodili pritiska crveno-belih i imali su nekoliko obećavajućih napada, koji su završeni lošim poslednjim dodavanjem, što je, kao treći štoper, uspešno "čistio" Borjan. Ulazi se u poslednjih pet minuta prvog poluvremena.

POLUVREME Pokušajem Mirka Ivanića, posle čijeg šuta je lopta otišla preko gola, završeno je prvo poluvreme na stadionu "Rajko Mitić".

POČELO DRUGO POLUVREME Počelo je drugo poluvreme. Treneri nisu menjali ništa u sastavima u odnosu na početak meča.

Prvi su zapretili gosti. Stojisavljević je u 46. minutu primio loptu u kaznenom prostoru crveno-belih, napravio dva koraka i šutirao snažno, malo iskosa sa desne strane, u bliži ugao, ali je Borjan bio dobro postavljen i uspeo je da interveniše.

NAJBOLjA PRILIKA ZA ZVEZDU Najbolju priliku za Zvezdu propustio je Ben u 52. minutu. Marin je odlično uposlio Garsiju na levoj strani, Argentinac je povukao loptu nekoliko metara uz aut liniju i centrirao prema petercu, Ben je natrčavao, šutirao je iz prve, ali je imao pored sebe jednog defanzivca Voždovca, koji mu je dovoljno zamestao da šutira pored gola.

NOVA ŠANSA CRVENO-BELIH U 54. minutu nova dobra prilika za crveno-bele. Marin je izveo korner sa leve strane, golman Voždovca je istrčao i kratko boksovao lotu, koja je došla na glavu Mirku Ivaniću. Mladi vezista je šutirao iz prve, lopta je išla ka praznoj mreži, ali je u poslednjem trenutku jedan dafanzivac Voždovca skočio, zakačio je glavom dovoljno da je uspori i omogući Iliću da se vrati i otkloni opasnost.

PRVA IZMENA NA MEČU Prvu izmenu na meču napravio je Koković. U 59. minutu Alena Mašovića je zamenio Ognjen Krasić.

GOOOL - ZVEZDA VODI Crveno-beli su konačno probili bedem Voždovca. U 60. minutu strelac je Marko Marin. Tomane je dobio loptu u kaznenom prostoru bio je okrenut leđima golu, uočio je da Zvezdin kapiten utrčava i iz prve mu je ostavio loptu, a nekadašnjem reprezentativcu Nemačke je preostalo da u situaciji jedan na jedan matira nemoćnog Ilića.

SJAJNA PRILIKA ZA IVANIĆA U 70. minutu je Mirko Ivanić imao još jednu dobru priliku. Odlično mu je u prazan prostor asistirao Marin, vezista je Zvezde je ostao sam ispred Ilića, šutirao je odlično iz prve pod prečku, ali je golman Voždovca intervenisao i uz pomoć prečke izbio loptu u korner.

Nedugo potom, zapretio je i Garsija, ali je lopta posle njegovog pokušaja sa ivice kaznenog prostora, završila pored stative.

BEN NIJE KAZNIO GOSTE U 75. minutu crveno-beli su propustili još jednu priliku. Lasickas i Nišić su se kockali ispred svog kaznenog prostora, grešku u dodavanju je pokušao da iskoristi Ben, ali je iz dobre pozicije, sa 14, 15 metara, šutirao pored gola. PRVA IZMENA U ZVEZDI Prvu izmenu pravi i Vladan Milojević. U 78. minutu Mirka Ivanića zamenio je Dušan Jovančić. Nova promena u Zvezdi, od 85. minuta Vukanović će igrati umesto Garsije.



I tek što je kročio na teren Zvezdin ofanzivac je mogao do gola. Ben je, jednu dubinsku loptu, odlično iz prve ostavio Vukanoviću, koji je šutirao sa desetak metara, ali je Ilić uspeo da interveniše i loptu prosledi u korner. POBEDA ZVEZDA U trećem, poslednjem, minutu nadokande vremena Ben je overio pobedu Zvezde. Gobeljić je centirao sa desne strane, Ilić je kratko izboksovao loptu, koja je došla do Bena, kojem nije bilo teško da loptu pošalje u praznu mrežu. Čim su krenuli sa centra fudbaleri Voždovca, sudija Šegrt je odsvirao kraj.



ŽESTOK pritisak u drugom poluvremenu "zmajevi" nisu uspeli da izdrže. Šampion je u drugom poluvremenu dodao gas i uspeo da dođe do pobede koja će skrenuti misli sa debakla od Bajerna u Ligi šampiona: Crvena zvezda - Voždovac 2:0 (0:0).Prvi gol koji je slomio žestok otpor gostiju pao je posle lepe akcije, ali čini se i ofsajda. Tomane je primio loptu i sumnjiv je njegov pas strelcu Marinu. Zastavica pomoćnog sudije nije podignuta tako da je ovo situacija najpogodnija za preciznu analizu i linije koje izvlači VAR tehnologija i koje, nažalost, još nema u Srbiji.U sudijskoj nadoknadi, Ben je duplirao prednost i postavio konačnih 2:0, tako da je Crvena zvezda prvi klub kojoj Voždovac nije dao gol u ovoj sezoni. Gostima je poništen jedan zbog faula u prvom delu, a najbolju priliku za izjednačenje imao je Dević u 88. minutu, ali je bio neprecizan.Dugo je Crvena zvezda tražila put do mreže raspoloženog Ilića. U prvom poluvremenu Voždovac je bio ravnopravan rival, pokazao je zašto je došao na "Marakanu" sa serijom od osam mečeva bez poraza.Međutim, u nastavku je Zvezda sa svih strana opkolila gol rivala, ređale su se šanse i mnogobrojni pokušaji, tako da su dva gola bili prava mera za dominaciju crveno-belih. Trener domaćih Vladan Milojević na ovom meču je od starta pružio šansu vezisti Ivaniću, štoperu Pankovu i napadaču Tomaneu, ali je opet najopasniji i najbolji na terenu bio kapiten Marko Marin. Dobru partiju pružio je i Argentinac Garsija, brzim prodorima i ubacivanjima uneo je pometnju gostujućoj odbrani.STRELCI: Marin u 60. i Ben u 90+3. minutu Stadion: "Rajko Mitić". Gledalaca: 5.000. Sudija: Jovan Šegrt 6.C. ZVEZDA: Borjan 7 - Gobeljić 7,5, Pankov 7, Degenek 7, Rodić 6,5 - Petrović 6,5 - Ben 6,5, Ivanić 6,5 (od 78. Jovančić -), Marin 7,5 (od 90. Simić -), Garsija 7 (od 85. Vukanović -)- Tomane 6,5.VOŽDOVAC: Ilić 7 - Lasickas 6, Mikić 6, Cvetković 6, Danićić 6 - Nikolić 6, Nišić 6 - Mašović 6, Zličić 6,5(od 79. Cvetićanin -), Živojinović 6 - Stoisavljević 6.IGRAČ UTAKMICE: Marko Marin (C. zvezda).