Prošle su tri decenije kako je Milko Đurovski uzburkao Topčidersko brdo. Makedonac se usudio da pređe sa jedna na drugu stranu, da zameni crveno-beli dres sa crno-belim. To je bilo ravno najvećoj izdaji u sportu ikada i brzo je od heroja “Marakane” postao omražena ličnost i na drugoj strani heroj u Humskoj.

O tome, kao i mnogim drugim stvarima Đurovski je pričao u novom broju “Nedeljnika”. Naravno, neizostavna tema je bio i famozni stan, odnosno cenkanje Zvezde i Makedonca da mu kupe pomenutu nekretninu.

- E, a da li je moguće da nisu hteli? Možda su hteli da me puste. Možda su hteli da me puste u Partizan. Zašto nije bilo pete Zvezdine zvezde posle Pižona? Možda nisu pored mene mogli da je dovedu. Zvezda je srpski klub. Ne može Makedonac da bude peta Zvezdina zvezda. Posle Pižona je bio luft, ja odlazim u Partizan, a u Zvezdu dolazi Piksi - poručio je za Nedeljnik Miliko Đurovski.

Ispričao je Đurovski i kako je bilo na rastanku sa Zvezdom, kao i zbog čega je odlazio u Prag.

- Išao sam da otvorim račun, a u Nemačkoj je trebalo da mi uplate lovu. Čekao sam da krene prelazni rok. U Partizanu su se plašili da ne ostanem u Zvezdi i u Pragu sam se našao da bih bio što dalje od Beograda. Da otvorim račun, daju mi lovu i posle dođem u Partizan. Ali to je bilo Šajberovo vreme. Prelazni rok se odložio, pa sam bio dodatno u Titovom lovištu kod Osijeka. Pa se opet odložilo i ja kažem: Idem u Beograd. Otišao sam u Zvezdu da se pozdravim sa Džajom i Cveletom. Bila je tu sekretarica Dara Zec. Kažem: Došao sam da se pozdravim, a Cvele mi na to: Ajde da se dogovorimo. Daćemo ti duplo… ali lažnih para. Kada sam izlazio, Dara je plakala. Ovi iz Partizana nisu mogli da me nađu, ali ja sam rekao, idem iz Zvezde. Bila je ona utakmica Zvezda – Hajduk na čijem sam kraju bacio dres na Sever… - prisetio se Đurovski.