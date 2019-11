Novosti online | 28. novembar 2019. 18:00 | Komentara: 0

Ne smiruje se bura posle debakla Zvezde u sudaru sa Bajernom iz Minhena. Poslednji u nizu, koji je kritikovao izabranike Vladana Milojevića je nekadašnji trener crveno-belih i nacionalnog tima Milan Živadinović.

"Ovo je bila bruka i sramota, najveća Zvezdina ikada. Oni ne zaslužuju da budu u Hajatu, kakav bre Hajat? Nemaju oni pedigre za to! Za njih je smeštaj kod Vere u Radmilovcu. Ujutru se čuju pevci i to je bio karantin za moje igrače nekada. Nema ni “ž” od žena, to je bilo rešenje, a ne ovo danas"– rekao je Živadinović u jutarnjem programu "Hepi" televizije, nije štedio reči na kritike:

Živadinović ističe da su kod nas uvek glavni krivci treneri, a ustvari igrači su ti koji prave problem.

"Kod nas najviše smetaju treneri. Pre svega oni principijalni koji drže do sebe. Onda mu igrači naprave problem, namerno loše odigraju dve utakmice, izgube i tako ga oteraju iz kluba. Igrači Zveze bili su nemotivisani, bez sistema, neka gupa ljudi bez koncepcije. Pozadi spori, napred bez organizacije. Ja sam uvek govorio da igrači Zvezde treba da izađu na svaku utakmicu kao da im je poslednja u karijeri i igraju preko svojih mogućnosti, a ne ono onako kako su odigrali protiv Bajerna"

Živadinovićse osvrnuo na Zvezdine strance, glavna meta mu je bio napadač Ričmond Boaći.

"Veliki broj stranca dolazi sada iz Afrike, tačnije iz provincija. Tamo ima mnogo boljih igrača nego što igraju po Evropi, ali stvar je u tome što menadžeri nemaju kombinacije za njih. Kada je Boaći došao odmah sam rekao svima: Samo sklonite plavuše od njega. Boaći je dobar, ali je problem što on više voli plavo nego išta. Ovde u Zvezdi su ga stavili na tanak led i onda je upao u problem."

Bivši selektor nacionalnog tima nije štedeo nijednog inostranog igrača.

"Ovi stranci što sada igraju ne vrede ništa. Kao koštaju dva miliona i više, a ništa ne znaju. Mogu da igraju samo u Beogradu" - smatra popularni "Bard".

Na kraju je i Vladan Milojević došao na tapetu.