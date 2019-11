Novosti online | 28. novembar 2019. 08:21 |

Tokom poluvremena sinoćnih utakmica Lige šampiona u studiju RTS je, kao komentator, sedeo Rade Bogdanović. Nekadašnji igrač Atletiko Madrida je na svoj način, bez dlake na jeziku, u jednom dahu, predočio detaljno slučaj Muse Dembele. A razlog za to bila je povreda mladog igrača Barselone na početku meča, koji je morao da napusti teren.





- Mi živimo u vremenu apsurda. Dibala je plaćen, sa bonusima, 150 miliona evra. Toliko treba Kliničkom centru da se totalno renovira i da se u njemu leči 7.000.000 stanovnika. Njegov transfer je iznosio 35 odsto vrednosti Komercijalne banke. Barselona mu je prvo angažovao nutricionistu da mu objasni da ne treba da se hrani u restoranima brze hrane. Zatim su mu doveli psihijatra da mu objasni da je profesionalni fudbaler da po noći ne sme da gleda porniće i da sa svojim rođacima organizuje video igre na profesionalnom nivou. Zamislite čovek sa pet, šest miliona evra neto plate je sve to sebi dozvolio. Jeste on mlad, ali je iluzorno pričati o takvim sportistima u vremenu u kom živimo – rekao je u emisiji RTS Rade Bogdanović, sa grimasom na licu: batali dete fudbal, nije to za tebe.





I to nije bilo sve jer Bogdanović prati razvojni put Dembele. Povreda ga ni malo nije iznenadila:





- Musa svake godine u oktobru, novembru, kada ga neko odvali on se povredi. Prošle godine bio je to butni mišić, sada je verovatno zglob. Sve su to povrede koje su trajale po dva tri meseca.







Rade Bogdanović je naravno pričao i o fudbalu, o rivalima Barseloni i Borusiji iz Dortmunda. U trenutku kada je domaćin na "Kamp nou" vodio sa 2:0 Bogdanović nikakve šanse nije davao nemačkim "milionerima". Na konstataciju voditelja Strajnića da Borusija nije u formi u Bundesligi, Bogdanović je rekao:



- Ne oni su ispali iz forme još u aprilu prošle godine. U završnici Bundeslige kada je trener odlučio da igra u zadnjoj liniji sa četiri crnca. Tada mu je krenulo sve niz vodu i nije se oporavio do danas. On je već pečen, njemu su dani već odbrojani.