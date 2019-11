N. I. | 26. novembar 2019. 10:00 | Komentara: 0

Dvojica aktera čuvenog polufinala su dobila maksimalne ocene - bili su to Siniša Mihajlović i sudija Bruno Galer

O TOME kako se nebo otvorilo i kako je stadion eksplodirao, naslušali smo se ovih 28 godina baš često. Nema zvezdaša koji kao Očenaš i dan-danas deklamuje sastav tima koji je 24. aprila 1991. godine u revanšu polufinala Kupa šampiona eliminisao slavni Bajern Minhen.





Imao je Bajern tog aprila 2:1 i produžetke u džepu, ali se Klaus Augentaler potrudio da autogolom digne zvezdaše na noge i u nebesa, a da golmana Rajmona Aumana i ostale svoje saigrače pobaca na - travu. Iako je u 67. minutu meča taj isti igrač doneo izjednačenje i nadu svom timu, kasnije je postao ubedljivo najveći tragičar polufinala. Danas Bajern Minhen opet dolazi u goste Zvezdi, danas su neka druga fudbalska vremena i danas se u fudbalskom svetu pitaju uglavnom Nemci.





Listali smo strane "Večernjih novosti" od aprila 1991. godine i više je nego jasno da je Jugoslavija krupnim koracima trčala ka svom kraju, a da je Crvena zvezda još krupnijim koracima išla ka tituli prvaka Evrope. Sastavljena od igrača čija je svlačionica u stvari ličila na Jugoslaviju u malom. "Kroz pakao do Barija", "Marka pala na 'Marakani'", "Plače cela Nemačka", "Želja duga pola veka", "Zvezda sija do Tokija", "Kroz pakao do raja"... samo su neki od naslova koji svedoče o ludoj fudbalskoj noći u kojoj je Zvezda uz znanje, upornost, ali i (ne)srećan auto-gol Augentalera otvorila vrata fudbalske slave i ispisala jednu od mnogih zlatnih stranica klupske istorije.







Foto: N. Paraušić



Dvojica aktera čuvenog polufinala Zvezda - Bajern dobili su od izveštača "Novosti" u izveštaju sa beogradskog revanš meča čiste - desetke! Bili su to Siniša Mihajlović i švajcarski sudija Bruno Galer. Belodedić, Savićević zaslužili su devetke, a događaji na terenu doveli su do retko viđene euforije.





Ulice Beograda su do Trga republike bile pune navijača koji su odmah posle utakmice skidali stative, prečke i mreže sa golova. Delovi jedog od golova završili su u Kninu i bili nekoliko godina navijački simbol tog grada...





Padali su u sezoni 1990/1991 pred Zvezdom redom Grashopers (1:1, 4:1), Rendžers (3:0, 1:1), Dinamo Drezden (3:0, 2:1), Bajern Minhen (2:1, 2:2) i u finalu posle penala Olimpik Marselj (5:3). Jugoslavija se ubrzo raspala, kao i šampionski tim Zvezde. Dugo su crveno-beli čekali da ponovo vide evropsku fudbalu elitu. I danas su u njoj, drugu sezonu zaredom.





U DANIMA euforije i slavlja Crvenoj zvezdi su stizali telegrami čestitki i telefonski pozivi sa svih strana. "Novosti" su prenele nekoliko najzanimljivijih.

"Bravo, dečki, tako se igra nogomet. Želimo vam sreću u Bariju", satajalo je u telegramu zagrebačkog Dinama, a nekoliko minuta posle eliminacije Bajerna generalnog sekretara Cvetkovića telefonom je pozvao i Ćiro Blažević.

"Hvala tebi, mili rode, što idemo preko vode", bila je jedna od čestitki navijača iz Benkovca.





PRVI put posle šokantnog ispadanja iz polufinala Kupa šampiona, Bajern je sledeći put gostovao 2007. godine u Beogradu. Bio je to meč 1. kola Kupa UEFA koji se igrao u čudnom formatu (bez revanš mečeva, pet ekipa u grupi).

Zvezda je do 86. minuta vodila 2:1 golovima Koromana i Milijaša. Miroslav Klose je u 20. minutu doneo prvo, pa u 86. minutu i drugo izjednačenje. Šok je usledio u 90. minutu kada je Toni Kros ohladio skoro 40.000 navijača.