Tanjug | 25. novembar 2019. 16:23 | Komentara: 0

Kapiten fudbalera Crvene zvezde Marko Marin najavio je danas da će ekipa protiv Bajerna, uprkos velikoj snazi bavarskog giganta, igrati na pobedu koja bi donela evropsko proleće.





- Svi želimo dobar rezultat, pobedu. I mi igrači, jer znamo kakvu šansu imamo, i navijači koji će očekujem ispuniti tribine do poslednjeg mesta i podržati nas kako to uvek čine u ovako značajnim utakmicama. Igraćemo na pobedu, bez kalkulacija jer nam bod ništa ne znači. Bićemo agresivni, kompaktni, znamo da smo mnogo bolji kod kuće nego na strani i probaćemo to da iskoristimo- rekao je Marin za klupski sajt.





PROČITAJTE JOŠ: Degenek ima predlog: Možemo protiv Bajerna i preokret da napravimo kao Flamengo protiv River plate





Prema njegovim rečima, činjenica da su Bavarci već obezbedili plasman u prolećni deo takmičenja Lige šampiona ništa ne menja.





- Znate nemački mentalitet, nikad ne igraju 50 ili 70 odsto. Imaju 20 top igrača, trener Flik je veoma kvalitetan i po meni je zaslužio ovu šansu, pobedio je Dortmund 4:0 u derbiju, u tri meča ima sjajan učinak uz gol razliku 10:0. Znam ga i stručno i privatno dobro, izvešće postavu koja će u Beogradu igrati na pobedu, a na nama je da iskoristimo svaku šansu koja nam se bude ukazala. Protiv Totenhema smo propuštali velike prilike na 0:0, pa na 1:0 i izgubili meč. Naša jedina mogućnost je da u meču sa Bajernom tako kolosalne prilike ne propuštamo- istakao je Marin.