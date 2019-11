Novosti online | 24. novembar 2019. 17:00 | Komentara: 0

Zvezdan Terić kontroverzna ličnost u srpskom fudbalu, nešto poput Zdravka Mamića u hrvatskom, pa i ne čudi što su tamošnji mediji odlučili da naprave opširan intervju sa generalnim direktorom Zvezde. Bivši fudbaler OFK Beograda je otvorio dušu kao nikada do sada, pričao je ozatvorskim danma, ali i situacija u kojoj se nalazi nekadašnji prvi čovek Dinama.

- Ne bih savetovao Zdravku da se preda, jer znam da ne bi imao fer suđenje (Terzić je prevideo da je Mamić već osuđen, prim. aut). Rekao bih mu da se vrati u Hrvatsku kada se promeni politička situacija. Mislim da je država bila nepravedna prema njemu- kaže Zvezdan Terziću intervju za “Večernji list”.

Terzić, koji je preporodio Zvezdu smatra da je Mamić mnogo uradio za Dinamo i Hrvatsku.



TENK NIJE SIMBOL OLUJE Veliku buru podiglo je postavljanje tenka ispred Marakane, ali Terzić negira da on ima bilo kakve veze sa Hrvatskom. - Tenk je simbol borbenog duha kluba, a ne rata, kako su pokušali predstaviti neki opozicioni mediji i lideri, spominjući Vukovar, Oluju. Budalaštine! Tenk je i na stadionu CSKA. To je samo maketa - rekao je generalni direktor Zvezde.

- Mamića mnogo volim i mislim da je dobar čovek, ali iritirao je javnost. Bili smo na skijanju u Austriji 2013. godine i tada sam mu "nacrtao" šta će se desiti. Zdravko je potcenio sredinu u kojoj živi. Satima smo sedeli za šankom, malo popili i dosta pričali, jer sam prošao kroz sličnu situaciju. Rekao sam mu: "Znam da radiš dobre stvari za Dinamo, reprezentaciju i Hrvatsku. Problem je što će ljudi koji će odlučivati o tvojoj sudbini gledati svoj interes. Počeo si da smetaš, shvati to" - objašnjava Terzić.

Terzić ističei da je savetovao Mamiću da se povuče dok je na vrhu.

- Zdravko je počeo da se prepucava sa hrvatskim ministrom Željkom Jovanovićem. Rekao sam mu da mi se to ne sviđa i da je odlika mudrih ljudi da se povuku kad su na vrhu. Govorio sam mu to iz iskustva. Gde je završio Milošević, gde Đinđić, gde su završili Sanader i Todorić, gde je pet najmoćnijih biznismena u Srbiji i kako su završili... I to kurčevito ponašanje, svađe s medijima, nizak prag tolerancije... Na kraju su ga dočekali za sve to - poručuje funkcioner kluba s "Marakane".

Zvezdan se osvrnuo i na vreme koje je proveo iza rešetaka i što nikada nije pričao u srpskim medijima.

- Ja sam se vratio dobrovoljno iako su mi prijatelji govorili "nemoj, prevariće te". Troje dece je u Beogradu raslo bez mene. Za ono za šta su me teretili očekivao sam orden, a ne pritvor! Ali dođeš u situaciju da ti neljudi odlučuju o sudbini. Kad sam video da se pritvor s obećanih deset dana produžio na sedam meseci, shvatio sam da me država prevarila. Održalo me je što sam puno trenirao i čitao. Pročitao sam više od 250 knjiga dok sam bio u bekstvu i u pritvoru. Čitao sam sve, od ruskih i francuskih klasika do moderne književnosti - ističe generalni direktor crveno-belih.

Kao mali Terzić je imao svog idola, a to je bio sadašnji počasni predsednik Crvene zvezde, legendarni Dragan Džajić.

- Bio sam veliki fan Dragana Džajića, skupljao sličice, lepio ih u beležnice. Prvi put došao sam na Marakanu kad se Džaja opraštao, u septembru 1978., u prijateljskoj utakmici Jugoslavija – Argentina. Imao sam 12 godina, otac me prvi put doveo na Marakanu, tad sam mislio da nema većeg doživljaja. Zvezdu sam pre toga gledao u Subotici i Novom Sadu. Bio sam opčinjen miksom crveno-bijelih dresova i zelenog terena - kaže Terzić.

Prvi čovek Zvezde se dotakao i koncerata na koje ide i istakao da ne mrzi nikoga.

- Bio sam na koncertu Prljavog Kazališta 2012. godine. Kad čujem pesmu zaista ne razmišljam o tome je li iz Hrvatske ili Srbije. Dina Merlina obožavam i ne propuštam koncerte, ne razmišljam odakle je, kao ni odakle je Houra ili Parni valjak. To su pesme uz koje smo odrastali, zaljubljivali se, u svakoj pesmi nađeš sebe ili uspomene. Van pameti mi je da zbog političkih razloga budemo protiv onoga što jesmo, a jesmo ljudi. Kad je počeo rat, mislio sam da je to ružan san, da je to nešto nemoguće. Imam puno prijatelja s ove i s one strane, pa venčao me Hrvat! Miljenko Špoljarić iz Belišća, moj saigrač iz OFK Beograda. Volim Srbiju, ali nisam učen da nekog mrzim - rekao je Terzić.