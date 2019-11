Z. ĆOROVIĆ | 21. novembar 2019. 21:10 |

BRZO razmišlja, lepo dodaje, otkriva se, traži loptu, sve radi u pokretu... Mladi Veljko Nikolić (20) je na svom debiju u kup meču protiv Mačve za sat vremena samo nagovestio kvalitete koje poseduje i koje bi tek trebalo da demonstrira u Crvenoj zvezdi. Očekivanja su velika, jer je još u mlađim kategorijama "zaokružen" kao prefinjeni vezista sa originalnim smislom pa nisu izostala ni poređenja sa Marinom i Modrićem. U našem fudbalu je takvih igrača, čak i u nagoveštaju, veoma malo.

- Presrećan sam zbog debija - rekao je Nikolić. - Siguran sam da bih nastupio i ranije, ali me je omela povreda i operacija kile na početku sezone. Drago mi je što sam dobro odigrao, zadovoljan sam kako je to izgledalo i nadam se da ću tako nastaviti. Trener Milojević se dvoumio koju poziciju da igram, odlučio se za "desetku" i mislim da je upravo to mesto na terenu koje mi najviše odgovara. Pred utakmicu mi je rekao da budem opušten, da ništa neće posebno tražiti od mene, da igram svoju igru i da neće biti nikakvih problema.

Zvezdinim navijačima je bilo posebno drago da vide dete kluba na vatrenom krštenju, pošto ove sezone u prvom timu nije bilo igrača iz omladinske škole Crvene zvezde. Pored toga što je pažnju na sebe skrenuo u mlađim kategorijama, istakao se i na prošlogodišnjem kaljenju u filijali Grafičara.

- Protiv Mačve je bilo nekoliko lepih poteza i dodavanja, tako da mogu da kažem da sam zadovoljan za prvi put. Međutim, to je samo početak, siguran sam da ću iz utakmice u utakmicu biti sve bolji. Pamtiću debi, bila mi je izuzetna čast. San mi je da odradim ceo ugovor u Crvenoj zvezdi do 2023. godine, imam veliku želju da ostavim dublji trag - istakao je Nikolić.

Još pre dve godine generalni direktor kluba Zvezdan Terzić je za Veljka rekao da bi trebalo da izraste u novog Marka Marina.

- Drago mi je da me porede sa našim kapitenom, on je veliki igrač. Trudiću se da radim što više kako bih došao do tog nivoa na kome je on i kako bi me navijači upamtili. Nisam još potpuno spreman, imao sam operaciju letos. Odigrao sam oko 60 minuta, to je za početak sasvim dovoljno, plan je da postepeno povećavamo minutažu. Srećan sam što sam uspeo da kupim publiku nekim potezima, nadam se da će mi za nekoliko godina ceo stadion aplaudirati.



OZIL KAO IDOL

VELjKO je rođen u Beogradu, a u Crvenu zvezdu došao je sa 17 iz OFK Baograda, gde je debitovao za prvi tim. Uzor je pronašao u visprenom kreatoru Arsenala.

- Najviše volim Ozila, on mi je idol. Igramo na istoj poziciji, nema veze što je levonog. Stalno ga pratim, gledam na "Jutjubu" njegove poteze, pokušavam da ga kopiram i nadam se da ću možda nekad biti kao on - kaže Veljko i dodaje da u slobodno vreme najviše voli sa drugarima da igra plejstejšn, a obožava da gleda serije. "Vikinzi" su mu najomiljenija.