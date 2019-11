N. ILjUKIĆ | 20. novembar 2019. 08:50 | Komentara: 0

KAŽU ljudi da samo ljubav i kašalj ne mogu da se sakriju. Fudbalska reprezentacija Srbije ne može da sakrije činjenicu da joj je odbrana u kvalifikacijama za EP bila više bušna nego odbrana Luksemburga, selekcije takozvane države Kosovo, Belorusije, Rumunije, Albanije i mnogih drugih. Selekcija koju su u ovim kvalifikacijama vodili Mladen Krstajić i Ljubiša Tumbaković dala je 17 golova i primila isto toliko.

Što bi se reklo, "orlovi" su na pozitivnoj nuli, ali malo je to, skoro mizerno, u odnosu na kvalitet koji poseduju na papiru, ali ne i na terenu. Verovali li ne, manje golova (16) od Srbije primio je čak i rival u grupi, Luksemburg. Isti onaj Luksemburg koji je do pre nekoliko godina bio tako poželjan rival bilo kojoj reprezentaciji. Danas više nije...

- Ne bežimo od istine. Nažalost, imamo problem u odbrani, ali i u veznom redu. Voleo bih da jednom nedeljno mogu da okupim igrače, da napravimo dodatnu selekciju i popravimo igru u dve najprobolematičnije linije tima. Ali to je nemoguće, jer do 26. marta i utakmice baraža u Norveškoj nećemo imati priliku da se vidimo. Imaćemo tih nekoliko dana rada u martu i to je to - priznao je selektor Srbije Ljubiša Tumbaković gde "škripi" u reprezentaciji Srbije.

Letimičan pogled na tabele svih deset kvalifikacionih grupa jasno govori o tome koliko je odbrana Srbije bila šuplja i koji su sve, naizgled manji, nacionalni timovi primili manji ili isti broj golova.

Krenimo od "najneprijatnijeg" primera. Selekcija takozvane države Kosovo je u osam mečeva primila 16 golova (gol-razlika 11:16), isto koliko i rival iz naše grupe Luksemburg (7:16) i Belorusija, takođe u osam mečeva 16 golova (4:16), Gruzija u osam mečeva 11 (7:11), Azerbejdžan 18 (5:16), Izrael 18 (16:18), Severna Makedonija 13 (11:13), Albanija 14 golova (16:14), Kipar 20 (14:20), Kazahstan 17 (12:17), ili na primer Bosanci, koji su primili takođe 17 (20:17).

Toliko o nama i nekim drugima. Mnogo veća fudbalska istina i ono što bi trebalo da brine svakog igrača Srbije i selektora je to što smo na svakoj (!) od osam utakmica kvalifikacija primili bar po jedan gol. Ono što će još dugo da nam para uši i što je "demoliralo" našu gol-razliku je poraz od 5:0 u junu u Ukrajini. Taj poraz, istorijski najubedljiviji od kada je Srbija počela samostalno da korača i fudbalskim stazama, praktično je unakazio našu gol-razliku, ali u konačnom zbiru i šanse da se uopšte nadamo odlasku na Prvenstvo Evrope kroz kvalifikacije.



PREKO DVA GOLA PO MEČU

MARKO Dmitrović na sedam i Predrag Rajković na jednom meču u kvalifikacijama za EP su primili ukupno 17 golova (Dmitrović 15, Rajković dva). U proseku je Srbija primala 2,125 gola po utakmici, isto toliko je i postizala.