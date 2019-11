Novinari u Velikoj Britaniji, bar preko društvenih mreža, dan posle utakmice kvalifikacija za EURO 2020. Engleske i tzv. Kosova u Prištini traže da se Engleska kazni zbog neprimerenog ponašanja navijača pre i tokom meča.



Jedan od njih je Sem Strit, objavio je snimak na kome se vidi da navijači “Albiona” pevaju "Srbi su kopilad gde god da se pojavi". Ispod video Strit je dao svoj komentar:

"Snimljeni su. I to na stadionu. Pretpostavljam da će UEFA naterati Engleze da prvi meč EURO2020 na "Vembliju" odigraju iza zatvorenih vrata, ili se rasizmom naziva samo ono što urade navijači u istočnoj Evropi?".

On video, in the stadium.



I assume UEFA will make England play their first game of Euro 2020 at Wembley behind closed doors for this, or is it only racist behaviour when Eastern European fans do it?pic.twitter.com/qgFtciabhc

— Sam Street (@samstreetwrites) November 17, 2019