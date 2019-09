Z. Ćorović | 18. septembar 2019. 09:07 |

PAKLENI početak, najteži mogući. Crvena zvezda već na samom startu ovogodišnje Lige šampiona ima delikatan zadatak, da se, kako zna i ume, večeras (21.00 RTS, Arena) suprotstavi nemačkom džinu Bajernu na njegovoj "Alijanc areni". Poslednji put je srpski šampion "razbio" Bavarce i pokorio Minhen, ali to je bilo 1991. godine, sa majstorima u timu kakvi su bili Savićević, Pančev, Mihajlović, Prosinečki, Jugović, Belodedić...





Sada će crveno-bele predvoditi jedan maestro. Kapiten i najbolji igrač Marko Marin veruje da njegovi hrabri saigrači i on mogu da pruže dostojan otpor bavarskoj supersili, petostrukom prvaku Evrope:





- Možda to i nije toliko loše, po meni, da odigramo odmah najtežu utakmicu na strani. Pokušaćemo da izvučemo maksimum, ali smo i realni, znamo ambicije i snagu fudbalera Bajerna. Oni hoće da osvoje Ligu šampiona. Mi smo srećni što smo tu u grupi s njima i bili bismo zadovoljni da kao treći uđemo u Ligu Evrope. Nećemo se predati, Idemo da probamo da uzmemo makar bod. Da pokušamo da pronađemo neke njihove loše tačke. Bitno je da budemo kompaktni, dobro stojimo na terenu, da se ne branimo 90 minuta, to ne smeš protiv Bajerna. Mora i ofanzivno nešto da se pokuša i uradi, da im pokažemo da imamo oštre zube kao u Kopenhagenu i Bernu. Bićemo "prepaljeni", spremni da pružimo 100 odsto. Pa ako oni uđu labavo, ili potcenjivački, da ih kaznimo.





Marin u prvi plan ističe to što je ekipa kroz teške, trnovite kvalifikacije izborila elitno takmičenje.





- Mnogo sam ponosan zbog toga. Klubu i nama igračima to mnogo znači. Liga šampiona ne može ni sa čim da se poredi. To je druga dimenzija, svi mi fudbaleri najviše volimo ovo takmičenje. Mi smo, eto, dve godine zaredom deo krema evropskog klupskog fudbala. Težak put smo prošli, posle osam utakmica smo izašli kao pobednici i to je velika stvar. Većina ekipa koje igraju Ligu šampiona tek sad počinju, mi smo već dva meseca u stroju.





Krivo je maestru što je posle prve lošije utakmice, sa Inđijom u prvenstvu, krenula lavina kritika sa svih strana.





- Odigrali smo nešto slabije i odmah su počeli negativni komentari. Ljudi, pa mi smo prošli osam utakmica u kvalifikacijama. Karakter ove ekipe ne bi niko smeo da potcenjuje. Kako smo se vratili iz nekoliko skoro bezizlaznh situacija... Imali smo crveni karton u Kopenhagenu, izdržali i dobili na penale, Jang bojs je vodio kod kuće a mi smo preokrenuli. Ova ekipa ima snažan karakter, strast da igra. To hoću da kažem. Kao kapiten sam ponosan na ovu ekipu, na svakog igrača. Šta smo sve uspeli a tek smo na početku sezone.





Kao nemačkom đaku i bivšem reprezentativcu "pancera" drago mu je što što će se videti sa brojnim prijateljima iz Bajerna.





- Vraćam se posle dosta godina na nemački stadion. Igramo sa Bajernom, deca u Nemačkoj ni ne znaju drugog šampiona, sedam godina su bez premca. To je lepa stvar što ću se videti sa starim drugovima i saigračima iz reprezentacije Nojerom, Milerom, Žeromom. Znam da će nas napasti, jer tako igraju svi veliki timovi kad su domaćini. Pritisak će biti ogroman.





Marin izuzetno ceni Bavarce, očekuje da će ove sezone biti mnogo bolji nego lane.





- Imaju fenomenalne igrače. O Levandovskom da ne pričamo, po meni je možda najbolji špic u Evropi. Visok, jak ima tehniku, Real ga godinama juri. Kutinjo jedan od najskupljih igrača... Mislim da su jači nego prošle godine. Platili su 80 miliona Atletiku za štopera Ernandeza što je za Bundesligu nenormalno. Ekstra su se pojačali, žele da budu najbolji u Evropi. Mi ćemo pokušati već na startu da ih iznenadimo - ponovio je Marin, uz iskren osmeh.





PRERANO ZA ZVEZDINU ZVEZDU

MARKO Marin je otvoreno rekao da još nije vreme da se priča o tome da postane Zvezdina zvezda.

- Čuo sam da se priča o tome, ali to nije uopšte tema kod mene. Nije u ovom trenutku ni realno, tačno sam godinu dana tu, ima da igram još par godina i na prvom mestu razmišljam o novim titulama i uspesima, Ako mene pitate nije zasluženo, ni realno, da se takvo priznanje dobije od kluba.





BROJKE:

12 asistencija zabeležio u evrokupovima

13. marta je Marko napunio 30 godina

16 puta je Marin igrao za selekciju Nemačke

28 mečeva odigrao u Ligi šampiona

64 utakmice odigrao u evrokupovima





SASTAVI TIMOVA:



BAJERN: Nojer - Kimih, Boateng, Zule, Ernandez - Toliso, Alkantara, Kutinjo - Koman, Perišić, Levandovski