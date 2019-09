N.I. | 16. septembar 2019. 21:11 | Komentara: 0

ZAKLEO se Nenad Lalatović u direktnom prenosu meča Radnički - Vojvodina "svojim krstom, da će reći za sve nameštene utakmice Nišlija u prošloj sezoni". Javno obećanje koje je (ne)namerno uzviknuo okrenut licem TV kameri trebalo bi da počne da istražuje Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije koja će u četvrtak da se pozabavi ovim slučajem.

Do tada je delagat ove utakmice koja je završena pobedom Vojvodine (2:1) u obavezi da dostavi detaljan pisani izveštaj o svim incidentima koji su prethodili isključenju Lalatovića neposredno pred start drugog poluvremena.

Juče je Zajednica Superlige zvanično podnela prijavu protiv Lalatovića, a na njegovu adresu poslat je zahtev za izjašnjenje o svim incidentima. Interesantno je da, iako postoji po propisima mogućnost usmenog saslušanja, od Lalatovića je zatraženo da se o celom događaju izjasni - pismeno. Kako saznajemo, to je učinjeno isključivo zbog toga da on svojim temperamentom ne bi uživo narušavao integritet Disciplinske komisije?!

Takođe, kako "Novosti" saznaju, osim disciplinaca, Lalatovićem će da se bavi i Etička komisija FSS, jer je on praktično izneo teške optužbe koje otvaraju sumnju da je niški Radnički u vreme dok je on vodio taj tim nameštao mečeve Superlige. Jer, ukoliko Lalatović opovrgne da su njegove tvrdnje da će reći sve o nameštenim mečevima, u stvari neistinite, onda se to tumači kao kleveta. A, u slučaju klevete, Lalatović je svakako u problemu, jer će možda u tom slučaju i krivično da odgovara.



ŠEST PUTA KAŽNjAVAN

NENAD Lalatović je prošlog petka na meču Radnički - Vojvodina (1:2) napravio samo jedan u nizu svojih gafova. Podsećamo, aktuelni trener Vojvodine je u poslednje tri sezone, u svoja dva mandata na klupi Novosađana, pa kao trener Čukaričkog i Radničkog, čak šest puta bio kažnjavan od disciplinaca FSS.

Skoro uvek se posle sastanaka Komisije za žalbe "vadio" samo sa simboličnim novčanim kaznama, a 2016. godine je kao trener "lala" čak izvrgavao ruglu propise, pošto je i pored suspenzije na utakmici u Humskoj 1 sedeo na "tehničkoj klupi" na atletskoj stazi.