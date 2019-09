V.N. | 15. septembar 2019. 14:30 |

Teško je i gotovo nemoguće takmičiti se i igrati fudbal u uslovima kada su važni faktori odluka ljudi koji se ničega ne stide i kojima je sve, baš sve dozvoljeno i koji ne znaju šta je bruka i sramota.

Ne skrivajući ogorčenje, ovo za "Novosti" kaže Milorad Vučelić, predsednik Partizana, na naše, ali i pitanje brojnih navijača crno-belih, kako će klub reagovati na skandalozno suđenje u subotu uveče, kada je sudija Igor Stojiljković Crvenoj Zvezdi praktično poklonio pobedu protiv Inđije, ali i na "napad istine" Nenada Lalatovića koji se u Nišu javno zakleo da će progovoriti "o svim nameštaljkama Radničkog".

- Partizan neće da namešta utakmice i šuruje sa sudijama, jer to ne ume i godinama se bori za regularnost takmičenja. Zbog toga smo i Partizan i ja već najstrože kažnjavani. Mi se borimo da javnost bude upoznata sa svim skandaloznim dešavanjima, pa i onim zlodelima koje se čine u omladinskim ligama u nadi da će sve nadležne institucije hitno reagovati - navodi Vučelić.

On podseća da se klub iz Humske više od dve godine zvanično bori za uvođenje VAR tehnologije u domaćem šampionatu.

- To je do sada bila uzaludna borba, jer su svi drugi bili protiv VAR-a. Ohrabrujuće je što se tek danas Crvena Zvezda priključuje našoj inicijativi. U poslednja dva dana mnogo toga je izašlo na videlo - od Niša do Beograda. Niko više ne može da kaže da nije znao i da nije informisan jer je selektivna neinformisanost takođe vrsta loše politike. Sada se sve vidi i sve se zna, pa su na potezu nadležni. Partizan će sa svojim timom igrati fudbal. To znamo, a za druge "radnje" nismo sposobni niti hoćemo da se osposobljavamo - zakljucio je prvi čovek Partizana.