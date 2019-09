S.BAJIĆ | 15. septembar 2019. 08:50 | Komentara: 0

TRENER fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović nikom nije pretio klanjem niti je bilo šta rekao u tom kontekstu na utakmici u petak uveče sa Radničkim na "Čairu", gde su Novosađani pobedili 2:1. To ističe Nikola Lazetić, sportski direktor Vojvodine, jer je Lalatović juče dao dva dana slobodno fudbalerima i otputovao u Beograd a telefon mu je bio isključen.

Lazetić je naglasio i da je odmeravanju sa Nišlijama prethodio pritisak domaćina, pošto ekipa novosadskog superligaša nije imala uobičajenu policijsku pratnju. Takođe, potvrdio je da je ranije dogovoreni trening na terenu Mašinca otkazan sat pre termina uz obrazloženje da Radnički vrši veliki pritisak i da ih ucenjuje, a TV Arena nije prenosila prvih pola sata meča zbog ometanja signal.

- Naš trener je sve to znao i emotivno doživeo, a jedino je tačno da nikom nije pretio ni na koji način - kaže Lazetić. - Tačno je da je Lalatović ušao u konflikt sa trenerom Radničkog, Miloradom Kosanovićem, koji ga je prvi napao, što može da posvedoči "klupa", kao i četvrti sudija. Međutim, to se dešava na utakmicama.



Lazetić takođe ističe da je grupa domaćih navijača neprestano vređala trenera Lalatovića, kao i predstavnike Vojvodine, članove klupskog rukovodstva koji su bili smešteni na istočnoj tribini stadiona "Čair".

- Praktično smo bili navijači i bodrili naše igrače, a Lalatović nam se priključio kada je isključen. Njega je dvadesetak ljudi čitavo prvo poluvreme neprestano vređalo, psovalo, i to tamo gde smo svi najtanji, pominjući porodicu. Ne opravdavam njegov postupak, ali sigurno je da nikom nije pretio. U zapisniku piše da je pretio sudijama i da je rekao: "Doći ću vam na kućnu adresu", ali to apsolutno nije tačno, jer je on celo drugo poluvreme proveo pored mene i predsednika Vojislava Gajića, i to odgovorno tvrdim - kategoričan je Lazetić.



OBRATIO SE TONČEVU

- NENAD se obratio Tončevu, jer su oni drugari, čuli su se i pre i posle utakmice, a šta su razgovarali to morate njih pitati. Sve uvrede smo stoički izdržali, na kraju pobedili, pokazali da naša ekipa ima karakter jer je jedina uz Crvenu zvezdu odnela bodove sa Čaira u zadnjih godinu i po, a sada se pokušava sve to okrenuti u kontekst protiv Vojvodine - kategoričan je Lazetić.