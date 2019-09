Z.ĆOROVIĆ | 14. septembar 2019. 19:59 > 20:42 |

SUDIJSKA greška pogurala je šampiona do nove pobede. Preokret je stigao posle dva penala Pavkova, za dva minuta u samom finišu. Crvena zvezda je posle velike muke pobedila Inđiju (2:1), ali je debelu senku na trijumf stavila sporna odluka arbitra Stojiljkovića kod prvog dosuđenog jedanaesterca jer je prekršaj Vidića nad Vukanovićem bio metar van kaznenog prostora Inđije. Ovaj poklon, sudijskaloša namera ili neznanje, Pavkov je zano da iskoristi, kao i dva minuta kasnije kada je dosuđen novi jedanaesterac, ovoga puta očigledan, jer je golman gostiju Preković neoprezno oborio Garsiju.

Samo je pobeda popravila raspoloženje pred put u Minhen i meč sa Bajernom u sredu. Igra je bila slaba, rastrzana i sigurno je donela glavobolju treneru Vladanu Milojeviću.

Gosti su izašli na teren izuzetno motivisani i raspoloženi. Odlično su zatvorili prilaze svom golu i čim bi im se ukazala prilika, krenuli bi u ofanzivu. Nisu to bili ni malo stidljivi pokušaji. Spremni su bili fudbaleri Inđije da mlaku igru favorita kazne hladnim tušem. Smrzavanje domaćih igrača i navijače je stiglo u 35. minutu, lopta se posle kornera odbila do Branislava Tomića na 25 metara i on ju je igrački opalio iz prve. Snažan proijektil prevario je Borjana i ovo je bio prvi gol koji je Crvena zvezda primila na svom stadionu u ovom prvenstvu.

Spor i bezvoljni domaćin nije u prvom delu napravio ni jednu stopostotnu priliku. Novajlija La Para malo toga je pokazao u prvih 45 minuta, ali nisu nisu ni ostali. Dva bezopasna udarca Garsije i jedan Pavkova bilo je premalo od učesnika Lige šampiona.

U nastavku, Milojević je zamenio indisponiranog desnog beka Gajića. Umesto njega ušao je napadač Tomane, pa je i promenjena formacija, sa tri igrača u zadnjoj liniji, što je otvorilo prostor za brze kontre kontre. U 61. minutu Inđija je zamalo duplirala vođstvo, Brana Ilić i Tomić su dobro promešali Zvezdinu odbranu, pa je Borjan odličnom odbranom opet vadio kestenje iz vatre.

U 63. minutu La Para je uputio prvi opasan šut, Preković ga je pročitao i odbio loptu u korner. Minuti su počeli da se „tope“ , Zvezda se i dalje mučila da napravi nešto konkretno u napadu. U 78. Vulićevu „bombu“ pod prečku Preković skida efektnom paradom. Ofanziva sve nestrpljivijeg domaćina bila je jalova, a snažni momci iz Inđije Vidić. Sve do 88. minuta mirisalo je na iznenađenje, a onda je jedna sporna sudijska odluka promenila sve.

CRVENA ZVEZDA - INĐIJA 2:1 (0:1)

STRELCI: Pavkov u 88. i 90. (oba iz jedanaestrca) Tomić u 35. za Inđiju. Stadion: „Rajko Mitić“. Gledalaca: 6.000. Sudija: Igor Stojiljković (Zemun) 5.

C. ZVEZDA: Borjan 7 – Gajić 5,5 (od 46. Tomane 6), Degenek 6, Milunović 6, Rodić 5,5 – Kanjas 5,5, Jovančić 5,5 – Garsija 6, Ivanić 5,5 (od 67. Vulić 6), Van la Para 5,5 (od 81. Vukanović 6) – Pavkov 7.

INĐIJA: Preković 6 – Dimitrijević 6, Rogač 6 , Vidić 6, M. Ilić 6 – Bosančić 6 (od 74. Josović) 6, Tomić 7 – Bjeličić 6, Dimitrov 6 (od 62. Janjić 6), Milosavljev 6,5 (od 50. Bastajić 6) - B. Ilić 6,5.

IGRAČ UTAKMICE: Milan Pavkov