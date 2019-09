Trener Vojvodine Nenad Lalatović se početkom drugog poluvremenu na Čairu upustio u raspravu sa svojim dojučerašnjim navijačima na zapadnoj tribini i u trenutku kada ga je sudija Novak Simović isključio, histerično je, dok se dva puta prekrstio, poručio grupici pristalica Radničkog:

- Ovoga mi krsta, reći ću za svaku nameštenu utakmicu, videćeš, za svaku !





FK Vojvodina manager Nenad Lalatovic continues to be quite the firey character on the sideline. Lost his cool once again and gestured a death threat.



Could be a lengthy punishment coming, a shame since Vosa is playing some great football this seaosn. pic.twitter.com/sBQpaVBcFv